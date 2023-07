El Camí Lebaniego i l'any Jubilar Lebaniego

Els orígens del Camí Lebaniego

El Camí Lebaniego és un camí de peregrinació que va sorgir a fi de venerar les restes de Sant Toribio, bisbe d'Astorga, i posteriorment, les relíquies del Lignum Crucis, el major fragment conservat de la Creu de Crist reconegut per l'Església, portades pel propi sant des de Jerusalem. Tots dos objectes de culte i devoció van ser traslladats després de la invasió musulmana al monestir de Sant Martin de Turieno (avui Sant Toribio de Liébana) per a la seva protecció i custòdia.

Aquest fet va provocar que el monestir s'hagués convertit, des de l'Edat mitjana, en un centre de peregrinacions amb identitat pròpia, sent una parada obligatòria per quants pelegrins dirigien els seus passos cap a Santiago de Compostel·la amb la finalitat de descansar, curar-se i adorar el Tronc Sagrat i les restes de Sant Toribio d'Astorga, als quals se'ls conferien poders curatius i miraculosos. Com a resultat, a aquest sagrat cenobi se li va atorgar el privilegi del Jubileu mitjançant butlla pel Papa Julio II en 1512 i ratificat tres anys més tard pel Papa León X, un reconeixement que comparteix juntament amb Roma, Jerusalem i Santiago de Compostel·la des d'aquella època. Llavors, el jubileu abastava vuit dies: la festa de Sant Toribio, el 16 d'abril, i els set dies posteriors. Però és l'any 1967 quan el Papa Pau VI va ampliar la celebració durant tot l'any i establia l'inici de l'Any Jubilar cada vegada que la festivitat de Sant Toribio, el 16 d'abril, caigués en diumenge.

Any Jubilar

Enguany s'ha inaugurat el setantè quart Any Jubilar 2032-2024, un esdeveniment catalogat de “Excepcional Interès Públic” que suposa un enaltiment dels valors humans, de la cultura i, sobretot, de les persones, dels pelegrins i de tots aquells que mantenen viu el Camí i les seves tradicions mil·lenàries.

Què té de diferent el Camí Lebaniego

El Camí Lebaniego comprèn un total de 72 quilòmetres que uneixen mar i muntanya, connectant la vila marinera de San Vicente de la Barquera amb el petit temple recollit entre els plecs de la muntanya La Viorna, Sant Toribio de Liébana. Un camí que pot realitzar-se en 3 etapes i, encara que exigent a nivell físic, es veu recompensat àmpliament gràcies a la riquesa i espectacularitat dels seus paisatges. Aquest posseeix una marca diferenciada respecte a altres camins de peregrinació, ja que travessa zones muntanyenques de gran valor natural i bona part del recorregut s'assenteixi sobre la Xarxa Natura 2000.

Són diverses les vies de peregrinació que connecten amb el monestir i que es consoliden com a eixos culturals i naturals:

des de la província de Lleó, existeixen el Camí Lleonès i el Camí Vadiniense.

des de Palència, el Camí Lebaniego Castellà.

des d'Astúries, el Camí Asturià i el Camí dels Santuaris.

A més del Camí Lebaniego, el camí de Sant Jaume del Nord o de la Costa travessa el litoral de Cantàbria, convertint-la en l'única regió del món cristià a comptar amb dos camins de peregrinació declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Si vols més informació sobre el Camí Lebaniego, pot obtenir-la en el seu web oficial Camí Lebaniego.