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Iparraldeko Bidea: biosferako erreserba bat
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/11/10
Done Jakue Bidearen Iparraldeko Bidea Asturiasetik Galiziara iristen da, eta edertasun natural handiko haran eta ibaietatik igarotzen da. Era berean, Easo ibaiaren bailarara ere iristen da, Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeak (UNESCO) biosferaren erreserba izendatuta. Baina,Nola sortu zen Iparraldeko Bidea? Nolakoa da eta zein da bere ibilbidea? Hona hemen bere historia eta erakargarritasuna.
Zein da Iparraldeko Bidea?
Iparraldeko Bideak garrantzia hartu zuen Behe Erdi Aroan, itsas erromesaldiak apogeoan zeudenean eta Oviedon Gurutze Santuaren Jubileoa ospatzen hasi zirenean. XVIII. mendera arte bizitasuna izan zuen.
Baina ez bakarrik asturiar erromesak erakartzen zituen: bertatik igarotzen ziren penintsulako eta Europako iparralde osoko botoetatik, bai lehorretik, bai itsasotik. Erromesak Ingalaterratik, Flandesetik, Alemaniatik eta Eskandinaviatik etortzen ziren.
Horietako asko Oviedoko San Salbador santutegiko erlikiek erakarrita zeuden, baina baita auzo-katedralagatik ere.
Beraz, ibilbide hau erromes ospetsuen ibilbidea izan zen hasieran. Frantzisko de Asis-i lotua egon zen, tradizioaren arabera 1214. urtean erromesaldia zuena. Eta ez zen bakarra izan. XV. mendearen amaieran, Iparraldeko Bidea erabili zuen, Azerko Martir apezpiku armeniarra; XVI. mendean, Jakobo Sobieski, Poloniako Juan III erregearen aita; eta bi mende geroago, Jean Pierre Racq frantziarra.
Nolakoa da Iparraldeko Bidea?
Castropol Asturiaseko azken herri hartatik igaro ondoren, ibilbide hau Galizian sartuko da, Kantauri itsasoa zeharkatuz, Ribadeoko itsasadarra zeharkatuz. Lehen, erromes batzuek ertza inguratzen zuten, Easo ibaia salbatuz, gero Abresko zubitik igarotzeko. Gaur, Ponte dos Santosek bi autonomia-erkidegoak hurbildu ditu.
Galizian, Ribadeo da abiapuntua, Lugo probintzian. Handik Santiago katedralera, ibilbidea 198 kilometro luze da. Ibilbidea zeramikazko plaka baten bidez seinaleztatuta dago, bieira irudikatuta. Ibiltariak informazio hori eskertu du, gezi horiaren oinarrizko adierazpena osatzen baitu.
2015ean, UNESCOk, Bide Primitiboarekin batera, Gizateriaren Ondare izendatu zuen Iparraldeko Bidea, ondasun kultural batek izan dezakeen onarpen gorena. Gainera, bere ibilbidean biosferaren erreserba diren paisaietatik ibiliko gara, esate baterako, Eo ibaiaren inguruak edo Terrasdo Miño izenekoak.
Eroski Consumerreko Santiago Bidea jarraitzen du Twitter-en.