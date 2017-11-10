El Camino del Norte: un paseo por reservas de la biosfera

El Camino del Norte del Camino de Santiago llega a Galicia desde Asturias y transcurre por valles y ríos de gran belleza natural y espacios protegidos como el valle del río Eo, declarados reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Pero, ¿cómo surgió el Camino del Norte? ¿Cómo es y cuál es su recorrido? A continuación contamos su historia y sus atractivos.

El Camino del Norte, ¿cuál es su historia?

El Camino del Norte alcanzó relevancia en la baja Edad Media, cuando las peregrinaciones marítimas estaban en su apogeo y en Oviedo comenzó a celebrarse el Jubileo de la Santa Cruz. Mantuvo vitalidad hasta el siglo XVIII.

Pero no solo atraía a peregrinos asturianos: por él pasaban devotos de todo el norte de la península y de Europa, tanto por tierra como por mar. Los peregrinos provenían de Inglaterra, Flandes, Alemania y hasta desde Escandinavia.

Muchos de ellos legaban atraídos por las reliquias del santuario de San Salvador de Oviedo, pero también por la catedral compostelana.

Por tanto, esta ruta fue en sus inicios un itinerario de peregrinos ilustres. Estuvo vinculada a Francisco de Asís, quien, según la tradición, peregrinó en el año 1214. Y no fue el único. A finales del siglo XV usó el Camino del Norte el obispo armenio Mártir de Azerbaján; en el XVI, Jacobo Sobieski, padre del rey Juan III de Polonia; y dos siglos después, lo recorrería el francés Jean Pierre Racq.



¿Cómo es el Camino del Norte?

Después de Castropol, última localidad de Asturias por donde transcurre el Camino del Norte, este itinerario entra en Galicia cruzando el mar Cantábrico a través de la hermosa ría de Ribadeo. Antes, algunos peregrinos optaban por bordearla, salvando el río Eo, para atravesarlo luego por el puente de Santiago de Abres. Hoy, el Ponte dos Santos ha acercado las dos comunidades autónomas.

El punto de partida en Galicia es Ribadeo, en la provincia de Lugo. Desde aquí hasta la catedral de Santiago, la ruta se prolonga durante 198 kilómetros. El itinerario está señalizado por medio de una placa de cerámica con la representación de la vieira. El caminante agradece esta información, que completa la indicación básica de la flecha amarilla.

En 2015, el Camino del Norte fue reconocido por la UNESCO, junto con el Camino Primitivo, como Patrimonio de la Humanidad, el máximo reconocimiento que puede recibir un bien cultural. Además, en su trayecto caminaremos por paisajes que son reservas de la biosfera, como el entorno del río Eo o las conocidas como Terras do Miño.

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