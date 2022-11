El Camí del Nord: un passeig per reserves de la biosfera

El Camí del Nord del Camí de Santiago arriba a Galícia des d'Astúries i transcorre per valls i rius de gran bellesa natural i espais protegits com la vall del riu Eo, declarats reserva de la biosfera per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Però, com va sorgir el Camí del Nord? Com és i quin és el seu recorregut? A continuació expliquem la seva història i els seus atractius.

El Camí del Nord, quin és la seva història?

El Camí del Nord va aconseguir rellevància en la baixa Edat Mitjana, quan les peregrinacions marítimes estaven en el seu apogeu i a Oviedo va començar a celebrar-se el Jubileu de la Santa Creu. Va mantenir vitalitat fins al segle XVIII.

Però no solament atreia a pelegrins asturians: per ell passaven devots de tot el nord de la península i d'Europa, tant per terra com per mar. Els pelegrins provenien d'Anglaterra, Flandes, Alemanya i fins a des d'Escandinàvia.

Molts d'ells llegaven atrets per les relíquies del santuari de San Salvador d'Oviedo, però també per la catedral compostelana.

Per tant, aquesta ruta va ser en els seus inicis un itinerari de pelegrins il·lustres. Va estar vinculada a Francisco d'Assís, qui, segons la tradició, va peregrinar l'any 1214. I no va ser l'únic. A la fi del segle XV va usar el Camí del Nord el bisbe armeni Màrtir d'Azerbaján; en el XVI, Jacobo Sobieski, pare del rei Juan III de Polònia; i dos segles després, ho recorreria el francès Jean Pierre Racq.



Com és el Camí del Nord?

Després de Castropol, última localitat d'Astúries per on transcorre el Camí del Nord, aquest itinerari entra a Galícia creuant el mar Cantàbric a través de la bella ria de Ribadeo. Abans, alguns pelegrins optaven per vorejar-la, salvant el riu Eo, per travessar-ho després pel pont de Santiago d'Obres. Avui, el Posa't dos Santos ha apropat les dues comunitats autònomes.

El punt de partida a Galícia és Ribadeo, a la província de Lugo. Des d'aquí fins a la catedral de Santiago, la ruta es perllonga durant 198 quilòmetres. L'itinerari està senyalitzat per mitjà d'una placa de ceràmica amb la representació de la petxina de pelegrí. El caminante agraeix aquesta informació, que completa la indicació bàsica de la fletxa groga.

En 2015, el Camí del Nord va ser reconegut per la UNESCO, juntament amb el Camí Primitiu, com a Patrimoni de la Humanitat, el màxim reconeixement que pot rebre un ben cultural. A més, en el seu trajecte caminarem per paisatges que són reserves de la biosfera, com l'entorn del riu Eo o les conegudes com Terras do Miño.

