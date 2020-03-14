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Erromesen aterpetxeen jakinarazpena osasun larrialdiko egoeraren aurrean

2020/03/14

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Hemen duzue Erromesen Aterpetxeetatik jaso dugun informazioa, larrialdi sanitarioaren aurrean hartutako neurriei buruzkoa:

ERROMESEN ATERPETXEAK

Azken orduetan harreman hauekin lankidetzan hartu diren neurrien berri eman dugu:

  • Frantziako Santiago Bideko Udalen Elkartea, Gaztela eta Leonen
  • Levanteko Santiago Bideko Elkarteen Federazioa.
  • Zamorana de los Caminos de Santiago elkartea (elkarte hau Gaztela eta Leongo Zilarraren Bideko eta Sanabres Bideko aterpetxe guztien koordinatzailea da).

 

  • Iristen ari diren erromesei gure herrialdearen egungo egoeraren berri ematen ari zaie. Osasun-larrialdiari aurre egiteko, etenak bertan behera utzi eta jatorrizko herrialdeetara itzuli behar dute.
  • Bidean dagoen erromesa deitzen ari da aterpetxeak irekita jarraitzen duten galdetzeko, eta egoeraren berri ematen ari zaio.
  • Bide txikienek (Zilarraren Bidea, Mozarabiar Bidea, Levanteko Bidea) badituzte ibilaldi kontrolatuan dauden erromesak, aterpetxeen artean ostatu horietatik atera eta sartzen diren erromesen berri ematen baita.
  • Bide Frantsesa, hasiera batean, arazotsuxeagoa izan daiteke, baina uste dute 4 edo 5 egunetan erromesbiderik gabe egon daitekeela, neurri hauekin:
  • Erromesei Bidea bertan behera utzi eta beren etxeetara itzultzeko beharraren berri ematen ari dira.
  • Santiago de Compostelako katedrala itxi egin dela jakinarazi diete, eta, beraz, Bidearen izateko arrazoia galdu egin da oraingoz.
  • Bidea egiten ari diren erromesak arreta gabe geratuko ez direla ziurtatzeko, bideko aterpetxe “estrategiko” batzuk irekita uztea proposatzen da, egoeraren berri emateko (ez ostatu emateko) eta zer aukera dituzten adierazteko.
  • Aterpetxe asko nahita ixten ari dira.

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