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Erromesen aterpetxeen jakinarazpena osasun larrialdiko egoeraren aurrean
2020/03/14
Hemen duzue Erromesen Aterpetxeetatik jaso dugun informazioa, larrialdi sanitarioaren aurrean hartutako neurriei buruzkoa:
ERROMESEN ATERPETXEAK
Azken orduetan harreman hauekin lankidetzan hartu diren neurrien berri eman dugu:
- Frantziako Santiago Bideko Udalen Elkartea, Gaztela eta Leonen
- Levanteko Santiago Bideko Elkarteen Federazioa.
- Zamorana de los Caminos de Santiago elkartea (elkarte hau Gaztela eta Leongo Zilarraren Bideko eta Sanabres Bideko aterpetxe guztien koordinatzailea da).
- Iristen ari diren erromesei gure herrialdearen egungo egoeraren berri ematen ari zaie. Osasun-larrialdiari aurre egiteko, etenak bertan behera utzi eta jatorrizko herrialdeetara itzuli behar dute.
- Bidean dagoen erromesa deitzen ari da aterpetxeak irekita jarraitzen duten galdetzeko, eta egoeraren berri ematen ari zaio.
- Bide txikienek (Zilarraren Bidea, Mozarabiar Bidea, Levanteko Bidea) badituzte ibilaldi kontrolatuan dauden erromesak, aterpetxeen artean ostatu horietatik atera eta sartzen diren erromesen berri ematen baita.
- Bide Frantsesa, hasiera batean, arazotsuxeagoa izan daiteke, baina uste dute 4 edo 5 egunetan erromesbiderik gabe egon daitekeela, neurri hauekin:
- Erromesei Bidea bertan behera utzi eta beren etxeetara itzultzeko beharraren berri ematen ari dira.
- Santiago de Compostelako katedrala itxi egin dela jakinarazi diete, eta, beraz, Bidearen izateko arrazoia galdu egin da oraingoz.
- Bidea egiten ari diren erromesak arreta gabe geratuko ez direla ziurtatzeko, bideko aterpetxe “estrategiko” batzuk irekita uztea proposatzen da, egoeraren berri emateko (ez ostatu emateko) eta zer aukera dituzten adierazteko.
- Aterpetxe asko nahita ixten ari dira.