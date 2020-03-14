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Comunicació d'Albergs de Pelegrins davant la situació d'emergència sanitària
14/03/2020
Us traslladem la informació que hem rebut des d'Albergs de Pelegrins en referència a les mesures preses davant la situació d'emergència sanitària:
ALBERGS DE PELEGRINS
Informem de les mesures que s'han anat prenent en les últimes hores en col·laboració amb els següents contactes:
- Associació de Municipis del Camí de Santiago Francés a Castella i Lleó
- Federació d'Associacions del Camí de Santiago de Llevant.
- Associació Zamorana dels Camins de Santiago (aquesta associació és la coordinadora de tots els albergs de la Via de la Plata a Castella i Lleó i del Camí Sanabrés).
- S'està informant els pelegrins que estan arribant de la situació actual en la qual es troba el nostre país, amb una emergència sanitària que requereix que suspenguin les etapes i tornin als seus països d'origen.
- El pelegrí que ja està en el Camí està cridant per a preguntar si els albergs continuen oberts i se li està informant puntualment de la situació.
- Els Camins més petits (Ruta de la Plata, Ruta Mossàrab, Camí de Llevant) ja tenen als pelegrins que estan en ruta controlats, perquè entre els albergs es van informant dels pelegrins que surten i entren d'aquests allotjaments.
- El Camí Francès pot ser en principi una mica més problemàtic però pensen que en 4 o 5 dies puguin tenir el Camí lliure de pelegrins amb aquestes mesures:
- Ja estan avisant als pelegrins de la necessitat de suspenen el Camí i tornar a les seves cases.
- Els estan informant que la Catedral de Santiago de Compostel·la ha tancat pel que la raó de ser del Camí s'ha perdut de moment.
- Per a assegurar-nos que els pelegrins que estan fent el Camí no quedaran desatesos es proposa deixar oberts alguns albergs “estratègics” del Camí per a informar (no per a allotjar) de la situació i quines són les seves opcions.
- Molts albergs ja estan optant pel tancament de manera voluntària.