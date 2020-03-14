Comunicación de Albergues de Peregrinos ante la situación de emergencia sanitaria

Os trasladamos la información que hemos recibido desde Albergues de Peregrinos en referencia a las medidas tomadas ante la situación de emergencia sanitaria:

ALBERGUES DE PEREGRINOS

Informamos de las medidas que se han ido tomando en las últimas horas en colaboración con los siguientes contactos:

Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés en Castilla y León

Federación de Asociaciones del Camino de Santiago de Levante.

Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago (esta asociación es la coordinadora de todos los albergues de la Vía de la Plata en Castilla y León y del Camino Sanabrés).