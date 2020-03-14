Comunicación de Albergues de Peregrinos ante la situación de emergencia sanitaria
14/03/2020
Os trasladamos la información que hemos recibido desde Albergues de Peregrinos en referencia a las medidas tomadas ante la situación de emergencia sanitaria:
ALBERGUES DE PEREGRINOS
Informamos de las medidas que se han ido tomando en las últimas horas en colaboración con los siguientes contactos:
- Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés en Castilla y León
- Federación de Asociaciones del Camino de Santiago de Levante.
- Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago (esta asociación es la coordinadora de todos los albergues de la Vía de la Plata en Castilla y León y del Camino Sanabrés).
- Se está informando a los peregrinos que están llegando de la situación actual en la que se encuentra nuestro país, con una emergencia sanitaria que requiere que suspendan las etapas y regresen a sus países de origen.
- El peregrino que ya está en el Camino está llamando para preguntar si los albergues continúan abiertos y se le está informando puntualmente de la situación.
- Los Caminos más pequeños (Ruta de la Plata, Ruta Mozárabe, Camino de Levante) ya tienen a los peregrinos que están en ruta controlados, porque entre los albergues se van informando de los peregrinos que salen y entran de estos alojamientos.
- El Camino Francés puede ser en principio un poco más problemático pero piensan que en 4 o 5 días puedan tener el Camino libre de peregrinos con estas medidas:
- Ya están avisando a los peregrinos de la necesidad de suspenden el Camino y regresar a sus casas.
- Les están informando que la Catedral de Santiago de Compostela ha cerrado por lo que la razón de ser del Camino se ha perdido de momento.
- Para asegurarnos de que los peregrinos que están haciendo el Camino no van a quedar desatendidos se propone dejar abiertos algunos albergues “estratégicos” del Camino para informar (no para alojar) de la situación y cuáles son sus opciones.
- Muchos albergues ya están optando por el cierre de forma voluntaria.