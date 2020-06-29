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Erromesarentzako gomendioak COVID-19 lasterketan
Egilea: Jakobeo Kontseilua | 2020/06/29
Done Jakue Bidea egin behar baduzu, ez ahaztu gomendio hauek:
Irten aurretik
- Lehentasuna ematen dio mugikorraren edo txartelaren aplikazioaren bidezko ordainketari, baina ez ahaztu harrera-aterpetxeetan dirua eramatea.
- Kontuan izan aterpetxeetako edukiera-mugak. Informazio hori IGNren aplikazioan kontsulta dezakezu: https://qrco.de/IGNApp
- Ez ahaztu motxilan sartzea…
- Zure lo-zakua, batez ere harrera-aterpetxeetan lo egin behar baduzu.
- Zure kantinplora estalia (erabili eta botatzekoak ez direnak), labana eta jateko ontzia.
- Boligrafo bat.
- Maskaradun higiene-kita (gogoratu fabrikatzailearen erabilera-jarraibideei jarraitzea), hidrogela eta lainoztagailu desinfektatzailea.
Bidean
- Utzi zure motxila esparru itxien kanpoaldean, horretarako lekurik izanez gero.
- Eskatu lokaleko langileei kredentziala zigilatu ez dezaten.
- Etapan zehar gelditzen bazara, aparkatu bizikleta beste batzuekin kontaktuan ez dagoen leku batean.
- Desinfektatu atsedenlekuko altzariak erabili aurretik.
- Iturriak erabili aurretik eta ondoren, garbitu eskuak hidrogelez. Edan beti ontzi batean, eta ez ukitu txorrota.
- Kontsultatu zure mugikorrean liburuxkak, jatetxeetako menuak, etab.
- Begiratokietan eta bestelako mugarrietan, mantendu segurtasun-tartea beste pertsona batzuekin, eta ez ukitu elementu fisikoak.
Aterpetxera iristean
- Ez da sendaketarik egingo. Zoaz babes-neurri handiagoak dituen osasun-zentro batera, zuretzat eta zuri laguntzeko.
- Kanpoan aparkatzen baduzu, utzi behar adina tarte beste bizikleta batzuekin. Leku itxian bada, desinfektatu lehenago.
- Planifikatu zure janaria, gogoratu sukaldea eta jantokia itxita egongo direla.
- Ez ukitu beste motxila batzuekin, desinfektatu lainoztagailu batekin edo sartu plastikozko poltsa garbi batean. Eduki zure gauzak barruan.
NEKEAK PREBENTZIO-NEURRI HAUEK EZ AHAZTEA!
BIDE ONA!
Eztul lehorraren sintomak, sukarra, aire-falta, buruko mina eta abar izanez gero. jarri harremanetan autonomia-erkidego bakoitzean gaitutako telefonoekin.