Recomendaciones al peregrino ante la COVID-19

Si vas a realizar el Camino de Santiago, no olvides estas recomendaciones:

Antes de salir

Prioriza el pago vía app de móvil o tarjeta pero no olvides llevar metálico para el donativo en albergues de acogida.

Ten en cuenta las limitaciones de aforo en los albergues. Puedes consultar esta información en la app del IGN

No olvides incluir en la mochila...

Tu saco de dormir, sobre todo si vas a dormir en albergues de acogida. Tu propia cantimplora cubiertos (no desechables), navaja y recipiente para comer. Un bolígrafo. Un kit higiénico con mascarillas (recuerda seguir las instrucciones de uso del fabricante), hidrogel y pulverizador desinfectante.

En el camino

Deposita tu mochila en el exterior de los recintos cerrados si disponen de espacios al efecto.

Pide al personal del local que te sellen la credencial para evitar manipular el sello.

Si paras durante la etapa, aparca tu bicicleta en un lugar en el que no esté en contacto con otras.

Desinfecta el mobiliario del área de descanso antes de utilizarlo.

Antes y después de manipular las fuentes, lávate las manos con hidrogel. Bebe siempre en un recipiente y evita el contacto con el grifo.

Consulta en tu móvil folletos, menús de restaurantes etc.

En miradores y otros hitos, mantén la distancia de seguridad con otras personas y no toques los elementos físicos.

Al llegar al albergue

Recuerda que no se realizarán curas. Acude a un centro sanitario con mayores medidas de protección para ti y para quien te atiende.

Si aparcas al aire libre, mantén separación suficiente con otras bicicletas. Si es en lugar cerrado, desinféctala antes.

Planifica tu comida, recuerda que la cocina y el comedor estarás probablemente cerrados.

Evita el contacto con otras mochilas, desinféctala con un pulverizador o introdúcela en una bolsa de plástico limpia. Mantén tus pertenencias dentro.

¡QUE EL CANSANCIO NO TE HAGA OLVIDAR ESTAS MEDIDAS PREVENTIVAS!

¡BUEN CAMINO!

En caso de presentar síntomas de tos seca, fiebre, falta de aire, dolor de cabeza, etc. contacta con los teléfonos habilitados en cada comunidad autónoma.