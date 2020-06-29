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Recomanacions al pelegrí davant la COVID-19
Per Consell Jacobeo | 29/06/2020
Si realitzaràs el camí de Sant Jaume, no oblidis aquestes recomanacions:
Abans de sortir
- Prioritza el pagament via app de mòbil o targeta però no oblidis portar metàl·lic per al donatiu en albergs d'acolliment.
- Tingues en compte les limitacions d'aforament en els albergs. Pots consultar aquesta informació en l'app de l'IGN
- No oblidis incloure en la motxilla…
- El teu sac de dormir, sobretot si dormiràs en albergs d'acolliment.
- La teva pròpia cantimplora coberts (no d'un sol ús), navalla i recipient per a menjar.
- Un bolígraf.
- Un kit higiènic amb màscares (recorda seguir les instruccions d'ús del fabricant), hidrogel i polvoritzador desinfectant.
En el camí
- Diposita la teva motxilla en l'exterior dels recintes tancats si disposen d'espais a aquest efecte.
- Demana al personal del local que et segellin la credencial per a evitar manipular el segell.
- Si pares durant l'etapa, aparca la teva bicicleta en un lloc en el qual no estigui en contacte amb unes altres.
- Desinfecta el mobiliari de l'àrea de descans abans d'utilitzar-lo.
- Abans i després de manipular les fonts, renta't les mans amb hidrogel. Beu sempre en un recipient i evita el contacte amb l'aixeta.
- Consulta en el teu mòbil fullets, menús de restaurants etc.
- En miradors i altres fites, mantingues la distància de seguretat amb altres persones i no tocs els elements físics.
En arribar a l'alberg
- Recorda que no es realitzaran cures. Acudeix a un centre sanitari amb majors mesures de protecció per a tu i per a qui t'atén.
- Si aparques a l'aire lliure, mantingues separació suficient amb altres bicicletes. Si és en lloc tancat, desinfecta-la abans.
- Planifica el teu menjar, recorda que la cuina i el menjador estaràs probablement tancats.
- Evita el contacte amb altres motxilles, desinfecta-la amb un polvoritzador o introdueix-la en una bossa de plàstic neta. Mantingues les teves pertinences dins.
QUE EL CANSAMENT NO ET FACI OBLIDAR AQUESTES MESURES PREVENTIVES!
BON CAMÍ!
En cas de presentar símptomes de tos seca, febre, falta d'aire, mal de cap, etc. contacta amb els telèfons habilitats en cada comunitat autònoma.