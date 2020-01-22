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Erromesaren motibazioak
Egilea: Tábarako erromesen aterpetxea | 2020/01/22
Gero eta ohikoagoa da bide luze bat egin behar duten erromesek aldez aurretik planifikatzea zer lekutan egin nahi duten bat beren bideko etapa batzuen amaierarekin.
Interneti esker, gaur egun askoz errazagoa da duela dozena bat urte baino, non Bideari buruzko argitalpen gutxiei jarraitzen genien, askotan zaharkituta baitzeuden. Orain, ohikoa da teknologia berrien formatuetan dauden gidetako asko ia eguneratuta egotea, eta oso gutxitan aldatzen dira aukeratutako tokian aurkituko dugunetik.
Erromesek jarraitzen dituzten motibazioak askotarikoak dira, batzuek beren instalazioen erosotasunagatik aukeratzen dituzte leku horiek, beste batzuek badakitelako leku horietan Bidean bilatzen ari diren abegitasunaren funtsa aurkituko dutela, batzuek leku horiek aukeratzen dituzte beren aukeren arabera edo urte osoan irekita dauden leku horiek direla jakiteagatik, ez baitaude han negozioa egiteko, baizik
eta iristen diren erromesei zerbitzua emateko, nahiz eta
Era askotako gidak daude euskarri digitaletan erromesek jarraitzen dituztenak, baina, zalantzarik gabe, La Vía de la Plata – Camino Sanabrésen onespen handiena
duenetako bat Facebooken Antonio Retamosak egin duena da, La Vía de la Plata, el Camino.Antonio Sevillano bat da, bere hiritik datorren bide miresgarri horretaz maiteminduta dagoena. Erromesen lasaitasun horrekin ibiltzen da, une oro nola gozatzen duten dakitelako, minutu bakoitzetik ateratzen baitu ematen dion guztia.
Beti da eguna bukatzeko azkena, baina erromesaldiaren maisu batek esaten zuen bezala, une oro zukua ateratzen dakiten erromes horietakoa da, ohartzen baita bakarra dela eta ez dela berriz errepikatuko. Bitartean, kontuan hartzen du erromesen eskura jartzen duen informazioan egon daitekeen edozein aldaketa, informazio hori uneoro eguneratuta edukitzeko. Gainera,
Antoniok pentsatu du erromesek hitz egin dezaketela ongien hartu duten lekuei buruz, eta haiek izan daitezkeela, ospitaleen eta aterpetxeen egunerokotasuna ezagutzen dutenak, erromesek beren bidean topa ditzaketen lekuei buruz.
2019. urtea amaitu ondoren, erromesek beren konfiantza jarri dute aterpetxe horietako batzuetan, eta gida hau jarraituko dutenei eta Tábarako Udal Aterpetxerako gomendatu diete. Poza eta ohorea da boto horietako asko izatea, eta aterpetxe gogokoena eta hartu ditugun erromesek gomendatzen dutena izatea.
Harrigarria da Tábarakoa bezalako aterpetxe txiki eta xume bat, instalazio duinak baina xumeak eta oso apalak dituena, beste instalazio ikusgarriago batzuekin zerikusirik ez duena, erromesek gehien baloratu dutena izan dela. Oso
adierazgarria da, halaber, erromesen erdiak baino gutxiago hartu dituela (1.753), beste guda batzuk baino espazialagoak, %6,4.000 baino gehiago.
Tábarako herri txikia, bere aterpetxeari esker,
erromes askoren oroimenean geratu izana, Bide honetako hiri garrantzitsuen aurretik (Sevilla, Caceres, Salamanca, Zamora, Ourense), beti izango da poztasun eta harrotasun iturri.
Eskerrik asko oroimenean zareten guztioi, eta kontuan izan batzuek aterpetxean jasotzen duten energia hori, neurri batean, zuek etxean hartu zenutenean utzi zenutena dela.
Kontuan izan ildo horretan jarraituko dugula, ez dakigulako beste era batera egiten eta, jakin arren, ezin izango genukeelako egin, egiten ari garen bezala.