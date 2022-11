Les motivacions del pelegrí

Cada vegada és més freqüent que els pelegrins que faran un llarg Camí planifiquin per endavant els llocs en els quals desitgen fer coincidir amb la finalització d'algunes de les etapes del seu Camí.

Gràcies a Internet, avui és molt més fàcil que fa a penes una dotzena d'anys en què anàvem seguint les poques publicacions que hi havia sobre el Camí, moltes vegades una miqueta desfasades. Ara és freqüent que una bona part de les guies que hi ha en els formats de les noves tecnologies, l'actualització de cadascun dels llocs es troba gairebé al dia i en molt poques ocasions varien molt del que ens trobarem en el lloc triat.

Les motivacions que van seguint els pelegrins són molt variades, uns trien aquests llocs pel confort de les seves instal·lacions, uns altres perquè saben que en aquests llocs es trobaran amb l'essència de l'hospitalitat que van buscant en el Camí, alguns, trien aquests llocs en funció de les seves possibilitats o per saber que són aquests llocs que es troben oberts tot l'any, que no són allí per a fer negoci sinó per a donar un servei als pelegrins que arriben, encara que sigui en els mesos en què s'aletarga la peregrinació i també pel que han anat escoltant d'aquests llocs, perquè el boca a boca en el món pelegrí, representa el millor aval per a aquests llocs.

També els comentaris i la valoració que van fent els que han passat anteriorment, són un altre dels motius que els fan arribar a un lloc determinat quan se'ls presenten diverses opcions sobre les quals triar.

Són variades les diferents guies que en els suports digitals segueixen els pelegrins, però sens dubte, una de les quals més acceptació té en La Via de la Plata – Camí Sanabrés, és la que en Facebook ha elaborat Antonio Retamosa, coneguda com La Via de la Plata, el Camí.

Antonio és un Sevillà enamorat d'aquesta Via mil·lenària que parteix des de la seva ciutat i és tanta la necessitat que té de sentir aquest camí, que cada any, espera l'arribada de la tardor per a sentir-la sota els seus peus. La va recorrent amb aquesta calma dels pelegrins que saben com gaudir cada moment, perquè extreu de cada minut tot el que li pot aportar.

Sempre és l'últim a acabar cada jornada, però com deia un Mestre de la peregrinació, és d'aquests pelegrins anyencs que saben esprémer cada moment, perquè és conscient que és únic i no tornarà a repetir-se. Mentrestant, va prenent nota de qualsevol canvi que pugui haver-hi en la informació que posa a la disposició dels pelegrins, per a tenir-la actualitzada en tot moment.

A més, Antonio ha pensat que són els pelegrins els que millor poden parlar dels llocs en els quals han estat acollits i ser ells, els que coneixen el dia a dia dels hospitaleros i dels albergs, els que millor puguin donar una recomanació sobre cadascun dels llocs que els pelegrins es trobaran en el seu camí.

Una vegada finalitzat l'any 2019, els pelegrins han anat dipositant la seva confiança en alguns d'aquests albergs i els van recomanant als que seguiran aquesta guia i per a l'Alberg municipal de Tábara, és una satisfacció i un honor, haver comptat amb una bona part d'aquests vots situant-li com l'alberg preferit i el que recomanen els pelegrins que hem acollit.

Resulta sorprenent, que un petit i humil alberg com el de Tábara, que compta amb unes instal·lacions dignes, però senzilles i molt humils, res a veure amb altres instal·lacions més vistoses i cridaneres, hagi estat el més valorat pels pelegrins.

També resulta molt significatiu que havent acollit a menys de la meitat dels pelegrins (1.753), que altres albergs més espaiosos que donen hospitalitat a més de 4.000 pelegrins, hàgim estat per a un 6,6% un lloc que s'ha quedat en el seu record enfront del 1,6%, dels quals han estat en aquests albergs més espaiosos.

Que el petit poble de Tábara gràcies al seu alberg s'hagi quedat en el record de molts pelegrins, per davant de ciutats importants d'aquest Camí (Sevilla, Càceres, Salamanca, Zamora, Orense), no deixa de ser motiu de satisfacció i d'orgull.

Sense cap dubte, els pelegrins que recorren aquest Camí que neix a Sevilla i els porta a Compostela, van buscant aquesta essència de l'hospitalitat al més pur estil tradicional, que només en el Camí poden trobar els pelegrins com el demostra el fet que els dos primers llocs d'aquesta valoració siguin l'Alberg Parroquial de Fuenterroble de Salvatierra, el referent del Camí, sense el qual no es podria comprendre aquesta via de peregrinació on el pare Blas és una institució única i irreemplaçable i l'Alberg municipal de Tábara, on el pelegrí és i serà sempre el més important.

Gràcies a tots els que ens porteu en el record, i tenir en compte que aquesta energia que alguns perceben en l'alberg, en part és la que vau deixar quan us vam acollir.

Tenir en compte que seguirem en aquesta línia, perquè no ho sabem fer d'una altra forma i encara que sabéssim, no podríem fer-ho d'una manera diferent a com l'estem fent.