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Donejakue bidea bideoan: Zubiritik Iruñera
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/03/06
Zubiritik Donejakue bidearen Iruñeko bidea Arga ibaiaren ondotik igarotzen da. Eta, tarte aspergarriekin, hiriburu nafarraren sarrera ikusgarria da. Bideo honetan, Iruńa Donejakue Bideko etapa eta haren sekretu ezkutuenak ezagutuko ditugu.
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Zubirirako etapa Pamplona
Zubiriko Donejakue bideko etapak Nafarroako hirira garamatza, Arga ibaiaren ubideari jarraituz. Iruñea da erromesak Santiagora iritsi aurretik igaroko dituen lau hiri handietako lehena.
Kilometro batzuk ez dira oso atseginak Zubiri eta Larrasoaña artean, baina laster igarotzen dira, eta landutako eremuen artean itzultzen dira. Larrasoaña eta Iruñeko hiriburua, Nafarroako hiriburua, ezaguna da Erdi Aroko zubiengatik. Larrasoañako Los Bandidos zubitik pasa gara, baina beste hiru falta zaizkigu, Iturgaiztik Irotzen, Trinitate zubitik, eta han elkartzen dira Baztanetik datorren bidea eta Magdalenako zubia, Iruñerako sarbidea ematen duena.
Nafarroako Erresuma Zaharreko hiriburura sarrera ikusgarria da. Antzinako harresien zulotik goaz, eta zubi altxagarri bat zeharkatuko dugu Frantziako Atarian eta Zumalakarregiko Atea.