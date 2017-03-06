Camino de Santiago en vídeo: de Zubiri a Pamplona

La etapa de Zubiri a Pamplona del Camino de Santiago discurre a lo largo del río Arga. Y, aunque con tramos aburridos, la entrada a la capital navarra es espectacular. En este vídeo descubrimos la etapa Zubiri a Pamplona del Camino de Santiago y todos sus secretos mejor guardados.

Recuerda activar los subtítulos del vídeo en YouTube.

Etapa Zubiri a Pamplona

La etapa de Zubiri a Pamplona del Camino de Santiago nos lleva hasta la ciudad navarra siguiendo el cauce del río Arga. Pamplona es la primera de las cuatro grandes ciudades por las que el peregrino pasará antes de llegar a Santiago de Compostela.

Hay unos kilómetros no muy placenteros entre Zubiri y Larrasoaña, pero pronto pasan y volvemos a los caminos entre campos trabajados. El tramo entre Larrasoaña y Pamplona, la capital de Navarra, es famoso por sus puentes medievales. Ya hemos pasado por el Puente de Los Bandidos en Larrasoaña, pero nos faltan otros tres, el de Iturgaiz en Irotz, el puente de la Trinidad, donde se une nuestro camino con el que viene del Baztán, y el puente de la Magdalena, que da acceso a Pamplona.

La entrada a la capital del antiguo Reino de Navarra es espectacular. Caminamos por el foso de sus antiguas murallas y cruzaremos un puente levadizo en el Portal de Francia y la Puerta de Zumalacárregui.