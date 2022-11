Camí de Santiago en vídeo: de Zubiri a Pamplona

L'etapa de Zubiri a Pamplona del Camí de Santiago discorre al llarg del riu Arga. I, encara que amb trams avorrits, l'entrada a la capital navarresa és espectacular. En aquest vídeo descobrim l'etapa Zubiri a Pamplona del Camí de Santiago i tots els seus secrets millor guardats.

Recorda activar els subtítols del vídeo en YouTube.

Etapa Zubiri a Pamplona

L'etapa de Zubiri a Pamplona del Camí de Santiago ens porta fins a la ciutat navarresa seguint la llera del riu Arga. Pamplona és la primera de les quatre grans ciutats per les quals el pelegrí passarà abans d'arribar a Santiago de Compostel·la.

Hi ha uns quilòmetres no gaire plaents entre Zubiri i Larrasoaña, però aviat passen i tornem als camins entre camps treballats. El tram entre Larrasoaña i Pamplona, la capital de Navarra, és famós pels seus ponts medievals. Ja hem passat pel Pont dels Bandits en Larrasoaña, però ens falten altres tres, el d'Iturgaiz en Irotz, el pont de la Trinitat, on s'uneix el nostre camí amb el qual ve del Baztán, i el pont de la Magdalena, que dona accés a Pamplona.

L'entrada a la capital de l'antic Regne de Navarra és espectacular. Caminem pel fossat de les seves antigues muralles i creuarem un pont levadizo al Portal de França i la Porta de Zumalacárregui.