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Donejakue bidea bideoan: Torres del Rio-tik Logroñora
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/05/05
Donejakue bideko etapa hau Torres del Ríon, Nafarroan, eta Logroñon, Errioxan, mahastiak eta Ebro ibaiko urak zeharkatzen ditu Errioxako hiriburura. Bideo honetan, Nafarroa agurtuko dugu eta ardoaren lurraldean sartuko gara.
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Torres del Rio eta Logroño arteko etapa: mahastiak, ibaia eta ardoa
Donejakue bideko etapa honetan Lizarraldeko ardogintza zeharkatzen dugu, Nafarroan. Etapa leunki hasiko dugu, baina bidea hanka-puska bihurtzen da gero. Urrutian Ezkaraiko mendiak ikusten ditugu, Errioxan.
Viana Donejakue bideko Nafarroako azken herria da, baina ardoari dagokionez Errioxako Jatorrizko Deitura mantentzen du. Bertatik, Foruen plaza nabarmentzen da.
Logroñorantz jarraitzen dugu. Hau da etaparen zatirik itsusiena hirira iritsi arte. Bere atarian, kredentziala zigilatzen digute. Ebro ibaia zeharkatu eta Errioxako hiriburuaren alde zaharrean gora egingo dugu. Aterpetxean atseden hartu eta Azoka plazan eta Santa Maria la Redonda elizan hasi ginen. Bi dorre horiek Santiago Bideko beste eliza batzuetan kopiatuko dira.
Santiago eliza eta erromesen iturria ikusiko ditugu. Hiriko harresietara eta Errebellingo dorrera iritsiko gara, garai batean Logroñora sartu eta Najera aldera.