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El camí de Sant Jaume en vídeo: de Torres del Riu a Logronyo
Per Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 05/05/2017
Aquesta etapa del Camí de Santiago que transcorre entre Torres del Riu, a Navarra, i Logronyo, a La Rioja, travessa vinyers i les aigües del ric Ebre d'entrada a la capital de La Rioja. En aquest vídeo acomiadem Navarra i ens endinsem a la terra del vi.
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Etapa de Torres del Riu a Logronyo: vinyers, riu i vi
En aquesta etapa del Camí de Santiago travessem la zona vinícola de Terra Estella, a Navarra. Comencem l'etapa suaument, però el camí es converteix en una zona rompepiernas després. Al lluny veiem les muntanyes d'Ezcaray, a La Rioja.
Viana és l'última localitat navarresa del Camí de Santiago, però quant al vi manté la seva Denominació d'Origen Rioja. D'ella, destaca la Plaça dels Furs.
Seguim camí cap a Logronyo. Aquesta és la part més lletja de l'etapa fins que arribem a la ciutat. A les seves portes, ens segellen la credencial. Creuem el riu Ebre i estramos a la zona antiga de la capital de La Rioja. Descansem en l'alberg i comencem el tour a la plaça del Mercat i l'església de Santa María la Rodona, amb les seves dues torres que es copiaran en altres esglésies del Camí de Santiago.
Seguim la visita a l'església de Santiago i la Font dels Pelegrins. Arribem fins als murs de la ciutat i la Torre de Revellín, antiga entrada a Logronyo i per on partirem cap a Nájera.