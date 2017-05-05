El Camino de Santiago en vídeo: de Torres del Río a Logroño

Esta etapa del Camino de Santiago que transcurre entre Torres del Río, en Navarra, y Logroño, en La Rioja, atraviesa viñedos y las aguas del río Ebro de entrada a la capital riojana. En este vídeo despedimos Navarra y nos adentramos en la tierra del vino.

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Etapa de Torres del Río a Logroño: viñedos, río y vino

En esta etapa del Camino de Santiago atravesamos la zona vinícola de Tierra Estella, en Navarra. Empezamos la etapa suavemente, pero el camino se convierte en una zona rompepiernas después. A lo lejos vemos las montañas de Ezcaray, en La Rioja.

Viana es la última localidad navarra del Camino de Santiago, pero en cuanto al vino mantiene su Denominación de Origen Rioja. De ella, destaca la Plaza de los Fueros.

Seguimos camino hacia Logroño. Esta es la parte más fea de la etapa hasta que llegamos a la ciudad. A sus puertas, nos sellan la credencial. Cruzamos el río Ebro y estramos en la zona antigua de la capital riojana. Descansamos en el albergue y empezamos el tour en la plaza del Mercado y la iglesia de Santa María la Redonda, con sus dos torres que se copiarán en otras iglesias del Camino de Santiago.

Seguimos la visita en la iglesia de Santiago y la Fuente de los Peregrinos. Llegamos hasta los muros de la ciudad y la Torre de Revellín, antigua entrada a Logroño y por donde partiremos hacia Nájera.