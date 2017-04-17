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Donejakue bidea bideoan: Lizarratik Torres del Ríora
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/04/17
Lizarra eta Torres del Río artean igarotzen den Santiago Bideko etapa lehorreko zentzumenentzat opari bat da. Mahastien eta laborantzarako lur emankorren artean igarotzen da tartea. Bideo honetan, Lizarrako Donejakue Bidea Torres del Ríori ezkutatzen dioten sekretuak ezagutuko ditugu.
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Santiago Bidea: Lizarratik Torres del Ríora, mahastien artean
Done Jakue Bidearen etapa honetan Lizarratik irten ginen Iratxeko Monasteriorako norabidean, X. mendekoa eta erromesen artean ardoarekin iturria izateagatik ezaguna. Ondoren, ibilbidea jarraitzen dugu Jurramendiko magalean zehar eta pinuen itzalpean.
8. kilometroan Villamayor de Monjardinera igo ginen, mahastien artean. Herriaren sarreran Moroen Iturria ikusten dugu.
Orain, mahastien arteko jaitsiera hasiko dugu, zereal-soro izugarriekin batera, Los Arcosera iritsi arte.
Odron ibaiak nekazaritzarako ezaugarri bereziak dituen lur hauek bustitzen ditu.
Los Arcos kalean, Kale Nagusiak Santa Maria elizara eramango gaitu, estilo erromanikoa, gotikoa, errenazentista, barrokoa eta neoklasikoa konbinatzen dituena.
Beste kilometro batzuk, berriz, Santsol eta Torres del Ríora iritsi ginen, aterpetxe batzuk dituen herri bat. Hilobi Santuaren eliza nabarmentzen da han, Nafarroako erromanikoaren monumentua.