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El camí de Sant Jaume en vídeo: d'Estella a Torres del Riu
Per Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 17/04/2017
L'etapa del Camí de Santiago que transcorre entre Estella i Torres del Riu és un regal per als sentits més terrestres. El tram transcorre entre camps de vinyers i terres fèrtils per als cultius. En aquest vídeo descobrim els secrets que oculta la ruta jacobea d'Estella a Torres del Riu.
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Camí de Santiago: d'Estella a Torres del Riu, entre vinyers
En aquesta etapa del Camí de Santiago sortim d'Estella amb adreça cap al Monestir d'Irache, del segle X i famós entre els pelegrins per tenir una font amb vi. Després, seguim la ruta per la faldilla de Montejurra i a l'ombra dels pins.
En el quilòmetre número 8 pugem cap a Villamayor de Monjardín, entre vinyers. A l'entrada del poble veiem la Font dels Moros.
Ara comencem el descens entre vinyers que, juntament amb immensos camps de cereals, ens acompanyaran fins a arribar als Arcs.
El riu Odrón banya aquestes terres amb unes característiques especials per a l'agricultura.
En Els Arcs el carrer Major ens porta a l'església de Santa María, que combina els estils romànic, gòtic, renaixentista, barroc i neoclàssic.
Uns quilòmetres més i arribem a Sansol i Torres del Riu, un poble amb diversos albergs i on destaca l'església del Sant Sepulcre, monument cim del romànic navarrès.