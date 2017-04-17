El Camino de Santiago en vídeo: de Estella a Torres del Río

La etapa del Camino de Santiago que transcurre entre Estella y Torres del Río es un regalo para los sentidos más terrestres. El tramo transcurre entre campos de viñedos y tierras fértiles para los cultivos. En este vídeo descubrimos los secretos que oculta la ruta jacobea de Estella a Torres del Río.

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Camino de Santiago: de Estella a Torres del Río, entre viñedos

En esta etapa del Camino de Santiago salimos de Estella con dirección hacia el Monasterio de Irache, del siglo X y famoso entre los peregrinos por tener una fuente con vino. Después, seguimos la ruta por la falda de Montejurra y a la sombra de los pinos.

En el kilómetro número 8 subimos hacia Villamayor de Monjardín, entre viñedos. A la entrada del pueblo vemos la Fuente de los Moros.

Ahora empezamos el descenso entre viñedos que, junto con inmensos campos de cereales, nos acompañarán hasta llegar a Los Arcos.

El río Odrón baña estas tierras con unas características especiales para la agricultura.

En Los Arcos la calle Mayor nos lleva a la iglesia de Santa María, que combina los estilos románico, gótico, renacentista, barroco y neoclásico.

Unos kilómetros más y llegamos a Sansol y Torres del Río, un pueblo con varios albergues y donde destaca la iglesia del Santo Sepulcro, monumento cumbre del románico navarro.