Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Donejakue bidea bideoan: Iruñetik Garesko Zubira
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/03/20
Iruñeko Bide Frantsesaren etapa hau Garesingurako Garezingururaino doa, eta Erreniega gaineraino igotzen da, haize-erroten ondoan. Bideo honetan, Iruñeako Gares del Camino del Camino eta haren misterio guztiak ezagutuko ditugu.
Gogoratu YOutube-n azpitituluak aktibatzea.
Frantziako bidea: Iruñetik Garesko zubira
Iruńetik Garesko Zubira doan Bide Frantseseko etapa honetan, Gotorlekua inguratuko dugu, antzinako gotorleku militarra, eta Zizuruntz eta Erreniegara joko dugu. Igoeran Zariquiegui eta XIII. mendeko San Andres eliza erromanikoa ezagutuko ditugu. Erreniega gainan, eta haize-errotekin batera, Izarbeibarko ibar berriari buruzko bista ugari ikusi ditugu.
Garesko bidean Uterga, Muruzabal eta Obanosetik igaroko gara. Bisita oso gomendagarria Eunateko ermita da, gure bidetik urrunen dagoena, baina tenplu erromaniko oso gomendagarria da, eta Muruzabaldik zuzendu dezakegu.
Garesen, harresitutako hiri zahar bat, Gurutze eta Santiago elizak ditugu, biak XII. mendekoak, eta XI. mendeko zubi erromanikoraino eramaten gaituzte. Hurrengo egunean, Lizarrarantz abiatuko gara, Arga ibaiaren gaineko zazpi arkuko zubi honetatik.