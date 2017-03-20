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Camí de Santiago en vídeo: de Pamplona al Puente la Reina-Gares
Per Pablo Guiroy, Camí cap a Santiago | 20/03/2017
Aquesta etapa del Camí Francès de Pamplona al Puente la Reina-Gares voreja la Ciutadella i puja fins a l'alt del Perdó, al costat dels molins eòlics. En aquest vídeo descobrim l'etapa de Pamplona al Puente la Reina-Gares del Camí de Santiago i tots els seus misteris millor guardats.
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Camí Francès: de Pamplona al Puente la Reina-Gares
En aquesta etapa del Camí Francès que transcorre de Pamplona al Puente la Reina-Gares, voregem La Ciutadella, l'antiga fortificació militar, i ens dirigim cap a Cizur i l'alt del Perdó. En la pujada coneixem Zariquiegui i la seva església romànica de Sant Andrés, del segle XIII. Ja en l'alt del Perdó, i al costat dels molins eòlics, gaudim de les vistes sobre la nova vall de Valdizarbe.
En el camí cap a Puente la Reina passarem per Uterga, Muruzábal i Obanos. Una visita molt recomanable és l'ermita d'Eunate, apartada mínimament del nostre camí, però que és un temple romànic molt recomanable al que ens podem dirigir des de Muruzábal.
En Puente la Reina, una antiga ciutat emmurallada, tenim les esglésies del Crucifix i de Santiago, ambdues del segle XII, i que ens porten fins al pont romànic del segle XI. L'endemà partirem cap a Estella per aquest pont de set arcs sobre el riu Arga.