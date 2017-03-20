Camino de Santiago en vídeo: de Pamplona al Puente la Reina-Gares

Esta etapa del Camino Francés de Pamplona al Puente la Reina-Gares bordea la Ciudadela y sube hasta el alto del Perdón, junto a los molinos eólicos. En este vídeo descubrimos la etapa de Pamplona al Puente la Reina-Gares del Camino de Santiago y todos sus misterios mejor guardados.

Recuerda activar los subtítulos en YouTube.

Camino Francés: de Pamplona al Puente la Reina-Gares

En esta etapa del Camino Francés que transcurre de Pamplona al Puente la Reina-Gares, bordeamos La Ciudadela, la antigua fortificación militar, y nos dirigimos hacia Cizur y el alto del Perdón. En la subida conocemos Zariquiegui y su iglesia románica de San Andrés, del siglo XIII. Ya en el alto del Perdón, y junto a los molinos eólicos, disfrutamos de las vistas sobre el nuevo valle de Valdizarbe.

En el camino hacia Puente la Reina pasaremos por Uterga, Muruzábal y Obanos. Una visita muy recomendable es la ermita de Eunate, apartada mínimamente de nuestro camino, pero que es un templo románico muy recomendable al que nos podemos dirigir desde Muruzábal.

En Puente la Reina, una antigua ciudad amurallada, tenemos las iglesias del Crucifijo y de Santiago, ambas del siglo XII, y que nos llevan hasta el puente románico del siglo XI. Al día siguiente partiremos hacia Estella por este puente de siete arcos sobre el río Arga.