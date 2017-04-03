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Donejakue bidea bideoan: Gares Erreginak Lizarrara

Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/04/03

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Gares eta Lizarra arteko Donejakue bideko zatia Erdi Aroko herri eta hiri politetatik igarotzen da. Bideo honetan, ibilbide honen mirariak ezagutuko ditugu Nafarroan barna: Ziraukiko mahastietatik San Migel baseliza, X. mendekoa.

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Gares eta Gares arteko etapa

Zazpi begiko zubi erromanikotik irtengo gara Garesera. Zereal-soroen artean, Erdi Aroko herria den Mañeru-ra goaz. Herri honetara iristeko aldapa gogorra igaro behar dugu. Hurrengo herria, Cirauqui, mendixka batean dago, mahastiz inguratuta.
Lorlorerako bidean, erromatarren galtzada zahar batean barrena goaz. Villatuertan Iranzu ibaia zeharkatuko dugu Erdi Aroko zubi batetik.

Jurramendiko magalean barrena jarraituko dugu, X. mendeko San Migel ermita ikusten dugun lekuan. Eta Lizarrara iritsi ginen, XI. mendetik erromesentzako ospitaleekin. Erdi Aroko hiria da, eta XVI. mendeko gune ekonomiko bihurtu zen. Ladrón zubia, San Migel eliza, Nafarroako Errege-Erreginen Jauregia eta San Pedro de la Rúako elizako klaustroa bisitatzeko dugu.

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