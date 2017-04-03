El Camino de Santiago en vídeo: de Puente la Reina a Estella

El tramo del Camino de Santiago que transcurre entre Puente la Reina y Estella pasa por bonitos pueblos y ciudades de origen medieval. Este vídeo descubre las maravillas de este recorrido por tierras navarras: desde los viñedos de Cirauqui a la ermita de San Miguel, del siglo X.

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Etapa Puente la Reina-Gares a Estella

Salimos de Puente la Reina por el puente románico de siete ojos. Entre campos de cereales nos dirigimos a Mañeru, un pueblo de origen medieval. Para llegar a esta localidad tenemos que pasar un duro repecho. El siguiente pueblo, Cirauqui, está en una colina y rodeado de viñedos.

De camino a Lorca caminamos por una antigua calzada romana. En Villatuerta cruzaremos el río Iranzu por un puente medieval.

Seguimos el camino por la falda de Montejurra donde vemos la ermita de San Miguel, del siglo X. Y llegamos a Estella, con hospitales para peregrinos desde el siglo XI. Es una ciudad medieval que se consagró como centro económico de la zona en el siglo XVI. Tenemos para visitar el puente del Ladrón, la iglesia de San Miguel, el palacio de los Reyes de Navarra y el claustro de la iglesia de San Pedro de la Rúa.