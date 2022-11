El camí de Sant Jaume en vídeo: de Puente la Reina a Estella

El tram del Camí de Santiago que transcorre entre Puente la Reina i Estella pansa per bonics pobles i ciutats d'origen medieval. Aquest vídeo descobreix les meravelles d'aquest recorregut per terres navarreses: des dels vinyers de Cirauqui a l'ermita de San Miguel, del segle X.

Recorda activar els subtítols en YouTube

Etapa Puente la Reina-Gares a Estella

Sortim de Puente la Reina pel pont romànic de set ulls. Entre camps de cereals ens dirigim a Mañeru, un poble d'origen medieval. Per arribar a aquesta localitat hem de passar un dur repecho. El següent poble, Cirauqui, està en un pujol i envoltat de vinyers.

De camí a Lorca caminem per una antiga calçada romana. En Villatuerta creuarem el riu Iranzu per un pont medieval.

Seguim el camí per la faldilla de Montejurra on veiem l'ermita de San Miguel, del segle X. I arribem a Estella, amb hospitals per a pelegrins des del segle XI. És una ciutat medieval que es va consagrar com a centre econòmic de la zona al segle XVI. Tenim per visitar el pont del Lladre, l'església de San Miguel, el palau dels Reis de Navarra i el claustre de l'església de Sant Pere de la Rúa.