Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Done Jakueren urtea 2021
2021/01/14
Urte Santua deklaratzen da urtero, eta uztailaren 25a, Santiago apostoluaren eguna, igandean erortzen da, mende bakoitzean 14 aldiz. Hori dela eta, 2021ak hainbeste ikusmin sortzen du, azkena 2010ean izan zen.
Gainera, aurten erretiroaren onura erlijiosoak 2022. urtean luzatuko dira, koite-19aren pandemiaren inguruabar bereziak direla eta.
Done Jakue Bide ezagunena Bide Frantsesa da. Ohikoena San Jean Pie de Porten hastea da, eta erromesaldi hori etenik gabe mantentzen da IX. mendetik. Horregatik, hainbat pandemiaz gain, gerrak eta krisi ugari izan dituzte.
Bide frantsesaz gain, Iberiar penintsulan bide ugari daude: Primitiboa, Iparraldekoa, Portugalgo Bidea, Sanabriako Bidea, Mozarabiar Bidea, Zilarrezko Bidea, Baztango Bidea, Bide Ingelesa…. Horiek guztiak zehatz-mehatz deskribatuta daude gure Consumer gidan, eta helburu bera dute: Santiagora iristea.
Consumer-ek duela 25 urte argitaratu zuen Done Jakue Bideko lehen gidetako bat. Espainian eta nazioartean milioika erromesek jarraitu eta kontsultatu dute, eta EROSKI izena mundu osora eraman du. Erromesei, borondatezko ospitaleei, aterpetxeei, Bidearen Lagunen Elkarteei eta abarri ematen die zerbitzua.
Behar duzun informazio guztia aurkituko duzu, bai bidea egin baduzu, bai hasi nahi baduzu.
Bidearen balioak edo egiteko arrazoiak
Bidea jasangarria da, onura fisiko eta psikikoak ekartzen ditu, osasuna hobetzen du alderdi guztietan eta elkartasuna eta adiskidetasuna bezalako balioak sustatzen ditu. Erlijioari dagokionez, eta Done Jakueren tradizioaren arabera, Urte Santuan Santiagora doazen eta Santiago Katedraleko Ate Santutik pasatzen diren erromesak barkatzen dituzte beren bekatu guztiengatik. Honi erabateko barkamena esaten zaio eta Calixto II. Aita Santuak hasi zuen.
Zer da Compostela eta Kredentziala?
Santiagoraino erromesaldia egin duela adierazten duen ziurtagiria da La Compostela. Gutxienez 100 km egin ditu jarraian oinez. Hori dela eta, erromes askok Sarrian, Bide Frantsesaren azken kilometroetan, edo Tuin, Portugalgo Bidearen azken kilometroetan, hasten dute bidea.
Erromesaren kredentziala ibilbidean zehar zigilatzen den igarotze-ziurtagiria da, eta erromesak igaro duen eguna eta lekua berresten ditu.
COVID-19 denboran bidaiatzea:
Bidea Covi-19 garaian egiteak kezkatzen bazaituzte, esan dezakegu erromesen aterpetxeak, maleten garraiolariak eta hotelak Galiziako Xuntak bide seguru baterako ezarritako jarraibideei jarraitzen ari direla. Maskarak nahitaez erabili behar dira eremu komun guztietan, gel hidroalkoholikoaren banatzaileetan, segurtasun-distantzian, QR bidezko karta digitaletan eta auto Check-in lojamendu batzuetan.
Gainera, Santiago Katedrala erromes digitalaren kredentzial gisa funtzionatzen duen aplikazio bat lantzen ari da. 2021 Urte Santutik aurrera egongo da eskuragarri. Kredentzial digital horren bidez, erromesak Bideko etapetatik pasatzen direla frogatzen duten zigiluak sartu ahal izango ditu, zigilatze-puntuetan ikusgai egongo diren QR kodeak eskaneatuz, eta, hartara, kontaktua gutxituz. Aplikazio honek ez du ohiko kredentziala ordezten, nahi dutenek erromesen pasaportea eskuz zigilatzen jarraitu ahal izango baitute.