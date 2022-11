Any Sant Xacobeo 2021

Es declara Any Sant cada any que el seu 25 de juliol, Festivitat de l'apòstol Santiago, cau en Domingo, la qual cosa succeeix fins a 14 vegades cada segle. És per això que l'any 2021 genera tanta expectació, l'últim va ser l'any 2010.

A més enguany els beneficis religiosos del jubileu es prorroguen durant l'any 2022 a causa de les circumstàncies especials de la pandèmia del covid-19

El camí de Sant Jaume més popular és el denominat Camí Francès, el més comú és començar-ho en Sant Jean Pie de Port, i aquesta peregrinació es manté ininterrompuda des del segle IX pel que, a més de diverses pandèmies, han sobreviscut a guerres i multitud de crisi.

A més del Camí Francès, la península ibèrica està recorreguda per multitud de Camins: Primitiu, el del Nord, el Camí Portuguès, Camí Sanabrés, Camí Mossàrab, Via de la Plata, Camí Baztanés, Camí Anglès…. Tots ells minuciosament descrits en la nostra Guia Consumer i amb una fi comuna… arribar a Santiago de Compostel·la.

Consumer va editar fa 25 anys una de les primeres guies del Camí de Santiago. Seguida i consultada per milions de pelegrins a nivell nacional i internacional, ha portat el nom d'EROSKI a tothom. Caracteritzada pel seu servei a pelegrins, hospitaleros voluntaris, albergs, Associacions d'Amics del Camí, etc.

En ella trobaràs tota la informació que necessites tant si ja has fet el Camí com si vols començar-lo

Valors del Camí o motius per a realitzar-lo

El Camí és sostenible, aporta beneficis físics i psíquics, millora la salut en tots els aspectes i promou valors com la solidaritat i la companyonia. En l'aspecte religiós i segons la tradició jacobea, els pelegrins que caminen a Santiago de Compostel·la durant l'Any Sant i passen per la Porta Santa de la Catedral de Santiago són perdonats de tots els seus pecats. Això es diu una indulgència plenària i va ser iniciada pel Papa Calixt II.

Què és la Compostela i la Credencial?

La Compostela és el certificat que reconeix haver peregrinat fins a Santiago, havent recorregut un mínim de 100 km seguits caminant. És pel que multitud de pelegrins comencen el seu camí en Sarria últims quilòmetres del Camí Francès, o en Tui, últims quilòmetres del Camí Portuguès.

La Credencial del pelegrí és una certificació de pas que es va segellant durant el recorregut i confirma la data i lloc per la qual el pelegrí ha passat.

Viatjar en temps de COVID-19:

Si us preocupa realitzar el Camí en temps de Covid-19, us podem assegurar que els albergs de pelegrins, els transportistes de maletes i els establiments hotelers, estan seguint les pautes establertes per la Xunta de Galícia per a un Camí segur. Ús obligatori de màscares en totes les àrees comunes, dispensadors de gel hidroalcohólico, distància de seguretat, cartes digitals per QR i fins i tot acte Check-in està disponible en alguns allotjaments.

A més, la Catedral de Santiago està treballant en una aplicació que funcionarà com una credencial del pelegrí digital, que estarà disponible a partir del pròxim Any Sant 2021. Amb aquesta credencial digital, el pelegrí podrà anar incorporant en ella els segells que acrediten el pas per les diferents etapes del Camí, mitjançant l'escaneig de codis QR que estaran visibles en els diferents punts de segellament, reduint així el contacte. Aquesta aplicació no substitueix a la credencial tradicional, els que vulguin podran continuar segellant de manera manual el seu passaport de pelegrí.