Año Santo Xacobeo 2021

Se declara Año Santo cada año cuyo 25 de julio, Festividad del apóstol Santiago, cae en Domingo, lo que sucede hasta 14 veces cada siglo. Es por esto que el año 2021 genera tanta expectación, el último fue en el año 2010.

Además este año los beneficios religiosos del jubileo se prorrogan durante el año 2022 debido a las circunstancias especiales de la pandemia del covid-19

El Camino de Santiago más popular es el denominado Camino Francés, lo más común es comenzarlo en San Jean Pie de Port, y esta peregrinación se mantiene ininterrumpida desde el siglo IX por lo que, además de diversas pandemias, han sobrevivido a guerras y multitud de crisis.

Además del Camino Francés, la península ibérica está recorrida por multitud de Caminos: Primitivo, el del Norte, el Camino Portugués, Camino Sanabrés, Camino Mozárabe, Via de la Plata, Camino Baztanés, Camino Inglés…. Todos ellos minuciosamente descritos en nuestra Guía Consumer y con un fin común… llegar a Santiago de Compostela.

Consumer editó hace 25 años una de las primeras guías del Camino de Santiago. Seguida y consultada por millones de peregrinos a nivel nacional e internacional, ha llevado el nombre de EROSKI a todo el mundo. Caracterizada por su servicio a peregrinos, hospitaleros voluntarios, albergues, Asociaciones de Amigos del Camino, etc.

En ella encontrarás toda la información que necesitas tanto si ya has hecho el Camino como si quieres empezarlo

Valores del Camino o motivos para realizarlo

El Camino es sostenible, aporta beneficios físicos y psíquicos, mejora la salud en todos los aspectos y promueve valores como la solidaridad y el compañerismo. En el aspecto religioso y según la tradición jacobea, los peregrinos que caminan a Santiago de Compostela durante el Año Santo y pasan por la Puerta Santa de la Catedral de Santiago son perdonados de todos sus pecados. Esto se llama una indulgencia plenaria y fue iniciada por el Papa Calixto II.

¿Qué es la Compostela y la Credencial?

La Compostela es el certificado que reconoce haber peregrinado hasta Santiago, habiendo recorrido un mínimo de 100 kms seguidos caminando. Es por lo que multitud de peregrinos comienzan su camino en Sarria últimos kilómetros del Camino Francés, o en Tui, últimos kilómetros del Camino Portugués.

La Credencial del peregrino es una certificación de paso que se va sellando durante el recorrido y confirma la fecha y lugar por la que el peregrino ha pasado.

Viajar en tiempos de COVID-19:

Si os preocupa realizar el Camino en tiempos de Covid-19, os podemos asegurar que los albergues de peregrinos, los transportistas de maletas y los establecimientos hoteleros, están siguiendo las pautas establecidas por la Xunta de Galicia para un Camino seguro. Uso obligatorio de mascarillas en todas las áreas comunes, dispensadores de gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, cartas digitales por QR e incluso auto Check-in está disponible en algunos alojamientos.

Además, la Catedral de Santiago está trabajando en una aplicación que funcionará como una credencial del peregrino digital, que estará disponible a partir del próximo Año Santo 2021. Con esta credencial digital, el peregrino podrá ir incorporando en ella los sellos que acreditan el paso por las diferentes etapas del Camino, mediante el escaneo de códigos QR que estarán visibles en los diferentes puntos de sellado, reduciendo así el contacto. Esta aplicación no sustituye a la credencial tradicional, los que quieran podrán seguir sellando de forma manual su pasaporte de peregrino.