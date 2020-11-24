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COVID-19 eta Bideari buruzko gogoetak
Egilea: Laureano V García Diez | 2020/11/24
Lagun eta lankide estimatuak:
COVID-19K eragindako pandemiaren “bigarren olatu” deritzenetan murgilduta gaude, eta, nahiz eta egun hauetan txertoak iragartzen diren, ez dakigu oso ondo noiz eta, batez ere, nola amaituko den hori guztia.
2020. urtea urte zaila eta bitxia izan da, edo izaten ari da, eta horrek alderdi guztiei eragiten digu, noski, baita Done Jakue Bideari eta erromesaldiei ere. Urte hasieran, inork ezin zuen pentsatu gertatzen ari zaigun guztia, eta ez geunden prest horri aurre egiteko edo esan nahi duen erronka izugarria gainditzen jakiteko.
Baina, agian, inguruabar arraro eta zail horrek gogoetarako arrazoi bat eman diezaguke, pentsatzeko Done Jakue Bidea izatea nahi dugula, eta nola nahi dugun erromesaldien munduak Urte Santuaren ondoren irautea, are gehiago esatera ausartuko nintzateke, nola egin ahal izango dugun edo egin beharko diogun aurre urte honetako ospakizunari.
Zenbaki-borroka nagusi izaten jarraituko duen Santiago Bidea nahi dugu?
Jarraitu nahi dugu Done Jakue bidearen eta bestearen arteko alderaketa beti gorrotagarriekin?
Turigrinoz betetako bidea interesatzen zaigu ala erromes tradizionalaren bila gabiltza?
Dohaintza eta harrerako ospitaleratze baten bila gabiltza, edo kalitate handiagoko baina gizatasun gutxiagoko tokiak bilatzen ditugu?
Bide espirituala ala Bidexken bidea?
Beno, galdera asko dira, bai. Baina uste dut une egokia dela hori guztia aztertzeko eta geure erabakiak hartzeko. Erabaki horiek gure gida izan behar dute datozen urteetarako eta Done Jakue Bidea, bereziki gure Iparraldeko Bideena, benetan nahi duguna eta mantentzen lagunduko diguna egiteko. Jarduerarik gabeko hilabete hauek gogoetarako eta azterketarako egokiak dira, eta horregatik, denei galdetzen dizuet, interesgarritzat jotzen ez baduzue ere, bilera, mahai-inguru edo lantalde telematiko batzuk egitea, honetaz guztiaz hitz egiteko. Bilera telematikoen gaiak Zoom programaren bidez nola funtzionatzen duen aztertuko dut, eta, positibotzat jotzen baduzue, saiatu ahal izango gara. Egun gutxi barru hasteko, lehendakariordeen bilera baterako deia egingo dut Wasap-ek bideo-dei bidez, beste behin egin dugun bezala.
Beti bezala, zuen esanetara naukazue behar duzuenerako. Mesedez, parte har ezazue aktiboki honetan guztian. Gogoan izan DENOK GARELA TALDEA, eta behar bezala prestatu behar dugula 2021eko URTE SANTUKO erronkei aurre egiteko.Besarkada handi bat guztioi.
Asko zaindu, mesedez! !