Reflexions sobre la COVID-19 i el Camí

Benvolguts amics i companys:

Estem immersos en el que els polítics diuen “segona ona” de la pandèmia produïda per la COVID-19 i, malgrat els anuncis de vacunes que es fan aquests dies, no sabem molt bé quan i, sobretot, com acabarà tot això.

L'any 2020 ha estat, o està sent, un any difícil i estrany i això ens afecta a tots i en tots els aspectes, per descomptat també tocant al Camí de Santiago i a les peregrinacions. Ningú podia a primers d'any suposar tot el que ens està passant i no estàvem preparats per a afrontar-ho o per a saber sortir airosos del tremend repte que significa.

Però potser aquesta circumstància estranya i difícil ens pot donar un motiu per a la reflexió, per a pensar que volem que sigui el camí de Sant Jaume i com volem que el món de les peregrinacions perduri després de l'Any Sant, fins i tot m'atreviria a dir més, com podrem o haurem d'afrontar la celebració d'aquest any Jubilar tan esperat i tan desitjat després d'una espera d'onze llargs anys.

Volem un Camí de Santiago en el qual continuï predominant la lluita de xifres?

Busquem continuar amb les sempre odioses comparacions entre una ruta jacobea i una altra?

Ens interessa un Camí ple de turigrinos “” o busquem al pelegrí tradicional?

Busquem una hospitalitat de donatiu i acolliment o busquem més uns llocs de més qualitat però de menys humanitat?

Camí espiritual o Camí de senderistes?

Bé, són moltes preguntes, l'es. Però crec que és un bon moment per a estudiar tot això i prendre les nostres pròpies decisions. Decisions que han de ser la nostra guia per als pròxims anys i per a fer del Camí de Santiago, especialment dels nostres Camins del Nord, allò que de debò desitgem i que esperem que ens ajudi a mantenir . Aquests mesos d'inactivitat són propicis per a la reflexió, per a l'anàlisi, i per això us pregunto a tots sense considereu interessant que propiciem una sèrie de reunions, taules rodones o grups de treball telemàtics per a parlar de tot això. Estudiaré com funciona el tema de les reunions telemàtiques per mitjà del programa Zoom i, sempre que ho considereu positiu, podríem intentar-ho. Per a començar dins d'unes poques dates convocaré una reunió dels vicepresidents per videollamada per Wasap, tal com ja hem celebrat en una altra ocasió.

Tranquil, com sempre, a la vostra sencera disposició per a quant necessiteu, us prego una participació activa en tot això, us recordo que L'AGRUPACIÓ SOM TOTS i fa falta preparar-nos degudament per a afrontar els reptes de el ANY SANT 2021. Una forta abraçada a tots.

Cuidar-vos molt, si us plau!!