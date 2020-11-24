Reflexiones sobre la COVID-19 y el Camino

Queridos amigos y compañeros:

Estamos inmersos en lo que los políticos llaman "segunda ola" de la pandemia producida por la COVID-19 y, a pesar de los anuncios de vacunas que se hacen estos días, no sabemos muy bien cuándo y, sobretodo, cómo terminará todo esto.

El año 2020 ha sido, o está siendo, un año difícil y extraño y eso nos afecta a todos y en todos los aspectos, por supuesto también en lo tocante al Camino de Santiago y a las peregrinaciones. Nadie podía a primeros de año suponer todo lo que nos está pasando y no estábamos preparados para afrontarlo o para saber salir airosos del tremendo reto que significa.

Pero quizás esa circunstancia extraña y difícil nos pueda dar un motivo para la reflexión, para pensar que queremos que sea el Camino de Santiago y como queremos que el mundo de las peregrinaciones perdure después del Año Santo, incluso me atrevería a decir más, como podremos o deberemos afrontar la celebración de este Año Jubilar tan esperado y tan deseado después de una espera de once largos años.

¿Queremos un Camino de Santiago en el que continúe predominando la lucha de cifras?

¿Buscamos continuar con las siempre odiosas comparaciones entre una ruta jacobea y otra?

¿Nos interesa un Camino lleno de "turigrinos" o buscamos al peregrino tradicional?

¿Buscamos una hospitalidad de donativo y acogimiento o buscamos más unos lugares de más calidad pero de menos humanidad?

¿Camino espiritual o Camino de senderistas?

Bueno, son muchas preguntas, lo se. Pero creo que es un buen momento para estudiar todo esto y tomar nuestras propias decisiones. Decisiones que han de ser nuestra guía para los próximos años y para hacer del Camino de Santiago, especialmente de nuestros Caminos del Norte, aquello que de verdad deseamos y que esperamos que nos ayude a mantener . Estos meses de inactividad son propicios para la reflexión, para el análisis, y por ello os pregunto a todos sin consideráis interesante que propiciemos una serie de reuniones, mesas redondas o grupos de trabajo telemáticos para hablar de todo esto. Estudiaré cómo funciona el tema de las reuniones telemáticas por medio del programa Zoom y, siempre que lo consideréis positivo, podríamos intentarlo. Para empezar dentro de unas pocas fechas convocaré una reunión de los vicepresidentes por videollamada por Wasap, tal como ya hemos celebrado en otra ocasión.

Quedo, como siempre, a vuestra entera disposición para cuanto necesitéis, os ruego una participación activa en todo esto, os recuerdo que LA AGRUPACIÓN SOMOS TODOS y hace falta prepararnos debidamente para afrontar los retos del AÑO SANTO 2021. Un fuerte abrazo a todos.

¡¡Cuidaros mucho, por favor!!