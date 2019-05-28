Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Bideak eta topaketak Jarako Erregea
Egilea: Mª Teresa Domínguez | 2019/05/28
Mozarabiar Bideko topaketak
A BAT Fundazioak Interpretazio Zentroa ireki du? Iter Hispalense? La Real de la Jara herrian (Sevilla) Mozarabiar bidea egin nahi duten erromesentzat. Toki horretan, etapak nabarmentzen dira, eta hiriburua eta Zilarraren Bidea lotzen ditu.
Hain zuzen ere, bide horretako 4. etaparen azken kilometroak Jarako El Real udalerritik pasatzen dira. Fokua bertan jarriz gero, herriaren eta bidearen arteko harremana ikusten da, eta, agian, zentzu handiagoa ematen zaio haren jatorriari eta historiaren bilakaerari.
Izan ere, herriak modade gotorlekua du, XIV. mendean berrerabilia, Galiziar Bandaren zaintza gisa, lehen meskita zegoen ermita txiki bat, eta XV. mendeko parrokia-eliza gotiko mudejarra. Sierra Morena Sevillana Parke Naturalean dago, eta bertako flora eta faunako hainbat espezieren habitata ere bada. Gainera, biztanlegoaren aztarna arkeologiko ugari gordetzen ditu udal mugarteak, Neolitotik eta Metal Arotik, Tartossos, Turantanos eta abar.
Erromesentzat
Leku honetatik igarotzen den erromesaren beharrei erantzuteko, herri honetan gaur egun udal aterpetxe bat dago sarreran, beste aterpetxe pribatu batzuez gain, baita landa ostatuak ere.
https://caminodesimago. consumer.es/aterpetxe-udala-el-rurruna-el-el-de-de-de-jara
Erromesak bere bidaian eska ditzakeen beste zerbitzu batzuei buruzko informazioa ere aurkituko du El Real de la Jainan, hala nola, elikaduran, osasunean, toki administrazioan, hainbat hornigai eta abarretan.
Azken batean, kultur zerbitzu honen helburua saiakera bat da -epika tanta batzuekin eta pedagogia bisualarekin -, La Real de la Jarako Mozarabiar Bidearen legatuari buruzko informazioa ematen duen bitartean erromesak bere ibilbidean entretenitzea lor dezan, Bideak elkargune hori aprobetxatuz.
"Iter Hispalense" Interpretazio Zentroko Zuzendaritza
K/ Otsailak 28, 5. zk.
La Jarako Errege Taldea (Sevilla).