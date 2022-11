Camins i trobades El Real de la Jara

Trobades en el Camí Mossàrab

La Fundació CONJUMINA ha obert el Centre d'Interpretació ?Iter Sevillà? en la localitat del Real de la Jara (Sevilla) un emplaçament enfocat als pelegrins que desitgin realitzar el Camí Mossàrab. Aquest lloc posa l'accent en les localitats per les quals discorren les seves etapes fins a enllaçar la capital sevillana amb la Via de la Plata.

Precisament els últims quilòmetres de la 4ª etapa d'aquest camí passen pel municipi del Real de la Jara. Posant el focus en ella, s'aprecia la relació entre la localitat i el propi camí, donant-li molt més sentit potser el seu origen i el seu reconeixement en l'esdevenir històric.

De fet, la localitat compta amb un castell-fortalesa almohade, reutilitzat al segle XIV com a vigilància de la Banda Gallega, una petita ermita, anteriorment mesquita; i una església parroquial gòtic-mudèjar del segle XV. Enclavada al Parc Natural de la Serra Bruna Sevillana, és també l'hàbitat de variades espècies de la flora i la fauna autòctones. A més, el seu terme municipal conserva nombrosos restes arqueològiques de pobladors, des del Neolític i l'Edat dels Metalls, Tartessos, Turdetanos, etc.

Per als pelegrins

Per atendre les necessitats del pelegrí que passi per aquest lloc, en aquest poble hi ha actualment un alberg municipal en l'entrada del mateix, a més d'altres albergs privats, així com allotjaments rurals.

https://caminodesantiago.consumer.es/albergue-municipal-el-realejo-en-el-real-de-la-jara

El pelegrí també trobarà en El Real de la Jara informació sobre altres serveis que pogués requerir durant el seu viatge, ja siguin de l'alimentació, sanitat, administració local, subministraments varis, etc.

En definitiva, el propòsit d'aquest servei cultural és un intent -amb unes gotes d'èpica i una mica de pedagogia visual-, perquè el pelegrí aconsegueixi entretenir-se durant el seu pas per aquest lloc, mentre s'informa sobre el llegat del Camí Mossàrab en El Real de la Jara, aprofitant aquesta confluència de Camins.

Adreça Centro Interpretació "Iter Sevillana"

C/ 28 de febrer, nº 5.

El Real de la Jara (Sevilla).