Caminos y encuentros El Real de la Jara

Encuentros en el Camino Mozárabe

La Fundación AÚNA ha abierto el Centro de Interpretación ?Iter Hispalense? en la localidad de El Real de la Jara (Sevilla) un emplazamiento enfocado a los peregrinos que deseen realizar el Camino Mozárabe. Este lugar pone el acento en las localidades por las que discurren sus etapas hasta enlazar la capital hispalense con la Vía de la Plata.

Precisamente los últimos kilómetros de la 4ª etapa de este camino pasan por el municipio de El Real de la Jara. Poniendo el foco en ella, se aprecia la relación entre la localidad y el propio camino, dándole mucho más sentido quizás su origen y su reconocimiento en el devenir histórico.

De hecho, la localidad cuenta con un castillo-fortaleza almohade, reutilizado en el siglo XIV como vigilancia de la Banda Gallega, una pequeña ermita, anteriormente mezquita; y una iglesia parroquial gótico-mudéjar del siglo XV. Enclavada en el Parque Natural de la Sierra Morena Sevillana, es también el hábitat de variadas especies de la flora y la fauna autóctonas. Además, su término municipal conserva numerosos restos arqueológicos de pobladores, desde el Neolítico y la Edad de los Metales, Tartessos, Turdetanos, etc.

Para los peregrinos

Para atender las necesidades del peregrino que pase por este lugar, en este pueblo hay actualmente un albergue municipal en la entrada del mismo, además de otros albergues privados, así como alojamientos rurales.

https://caminodesantiago.consumer.es/albergue-municipal-el-realejo-en-el-real-de-la-jara

El peregrino también encontrará en El Real de la Jara información sobre otros servicios que pudiera requerir durante su viaje, ya sean de la alimentación, sanidad, administración local, suministros varios, etc.

En definitiva, el propósito de este servicio cultural es un intento -con unas gotas de épica y un poco de pedagogía visual-, para que el peregrino consiga entretenerse durante su paso por este lugar, mientras se informa acerca del legado del Camino Mozárabe en El Real de la Jara, aprovechando esta confluencia de Caminos.

Dirección Centro Interpretación "Iter Hispalense"

C/ 28 de febrero, nº 5.

El Real de la Jara (Sevilla).