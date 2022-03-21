Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Ardoaren bidea
Egilea: Logroñoko Udalaren merkataritza eta turismoa | 2022/03/21
Mahatsondoa eta ardoa Done Jakueren ibilbidean daude, eta ibiltariak ikusten duen paisaian, aurkitzen duen artean, erritualetan eta debozioetan aurkituko ditugu.
Ardoaren kultura eta Done Jakueren erromesaldia uztartu nahi ditu erakusketa honek, eta Logroñoko gune berezi batean, Ruavieja kalean, egiten du. Mendeetan zehar ibili dira erromesak, eta historian zehar hiriak ekoitzi dituen ardoak haien azpian gordetzen dira.
Aldameneko bi espaziotan dago, Lagares Gunean eta San Gregorio kalatuan, horietako batean aintzira zahar batzuk daudelako eta, bestean, antzinako erromesaldietan ibiltariak hartu ahal izan zituen bodega zahar bat.
Kalearen historia entzun, irakurri eta sentitzera gonbidatzen zaituztegu. Kalea Camino da, ardoaren kalea, eta, gainera, hiriak erromes jakobeei eskaini dien abegiaren ardatza da.
Dolareak
XVIII. mendean eraikitako ardogintza-espazio batean, erakusketaren lehen zatia dago. Bertan, muztioa ateratzeko erabiltzen ziren zapaltze-lagaretak eta bi masta-prentsa ikus daitezke. Horien parean, tamaina handiko hiru laku daude. Bertan, ardo beltzak egiten ziren eta mahatsak mahats-mordotan uzten ziren espazio horietan.
Egitura arkeologiko horiek panelen bidez osatzen dira. Panel horietan, dolareen erabilera eta funtzioa deskribatzen dira, eta bideomapping bat ere egiten da. Bideomapping horrek modu intuitiboan eta irudimenez deskribatzen du XVIII. mendeko ardo beltzak nola egiten diren, irudiaren laku beretan.
Bisitariak Done Jakue bidea zeharkatu beharko du Ruavieja kalean, bigarren erakusketa-gunera iristeko. Eraikin berritua da, beheko aldean upategi bat zuena.
Santiago bidea eta abegitasuna
Espazio berri horren beheko solairuan, Done Jakue gaia izango da ardatz deskribatzailea, baina Logroñoko kale horretan egiten zen produktu nagusiari lotua: ardoari.
Errioxako Autonomia Erkidegoan zehar egiten diren Done Jakueren ibilbideak deskribatzen dira. Ebroko bidea Santiagok Errioxan egindako egonaldiaren historia mitikoarekin lotzen da. Ospitaleetan eta monasterioetan zuen zentroa abegi izateak atal nabarmena du, Erdi Aroko erromesaldiaren oinarria zelako.
Panel kurbo batek erromesaldiaren eta mahatsondoaren eta ardoaren kulturaren arteko erlazioa deskribatzen du. Artea, legenda, ahozko tradizioa, historia eta kontakizuna estetika zaindu batekin nahasten dira, bisitariari ardoaren kulturak Done Jakueren ibilbidearekin izan dituen harremanak erakusteko.
Ardoaren kalea
Ruavieja kalea da Logroñoko historian upategi gehien dituen gunea. Panelek XVIII. mendetik gaur egun arte duten tipologia eta indusketa, eraikuntza eta kokapena deskribatzen dituzte.
Kale hori izan da Logroñoko ardoaren jatorria eta sorlekua, eta bertako zenbait pertsonaiak, hala nola Juan Delhuyar, Espartero, Murrietako markesa eta Vargas edo Ildefonso Zubia, besteak beste, upeltegia izan zuten Logroñoko alde zaharrean.
La Calle del Vino dokumentalak osatzen du saioa. Bertan, kale honetan bizi izan diren pertsonaia historikoek haren bizitza kontatuko digute hainbat une historikotan.
Ardandegia
Beheko solairua eraikin zaharraren sotoa da, eta baliteke bisitariak lehen aldean, ardoaren kalearen beste aldean, ezagutu duen ardogintzarekin zerikusia izatea.
Upeltegia, berez, ondare-elementua da, baina bere konplexutasuna ulertzeko, gure arbasoek ardoaren zaintzan, manipulazioan eta merkataritzan erabiltzen zituzten objektu gutxi batzuk jarri ditugu. Museo Vivanco de la Cultura del Vino bildumako objektu museografikoak, agian munduko museorik garrantzitsuena bere esparruan.
Erakusketako ibilbidea bukatutakoan, bisitariak ulertuko du ardoak Logroño hiriaren zati horretan duen garrantzia eta Done Jakue Bidearekin duen lotura estua, herrigunea luzetara zeharkatzen baitu.