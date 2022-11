El Camí del Vi

La vinya i el vi estan presents en el recorregut jacobeo i els trobarem en el paisatge que observa el caminante, en l'art que descobreix, en els rituals i en les devocions.

Aquesta exposició pretén unir la cultura del vi amb la peregrinació jacobea i ho fa en un espai singular de Logronyo, el carrer Ruavieja, que ha estat recorreguda pels pelegrins al llarg dels segles i que sota els seus peus s'acollien els vins que al llarg de la història ha produït la ciutat.

El seu emplaçament en dos espais confrontants, l'Espai Almàsseres i el Calat de Sant Gregorio, obeeix a què en un d'ells trobem unes antigues almàsseres i en l'altre un vell celler que va poder acollir als caminantes en aquelles peregrinacions d'antany.

Us convidem a escoltar, llegir i sentir la història del carrer que és Camí i és carrer del vi i, a més, és l'eix de l'hospitalitat que la ciutat ha ofert als pelegrins jacobeos.

Les almàsseres

Un espai de vinificació construït en el segle XVIII alberga la primera part de l'exposició, en la que es poden observar les lagaretas de trepitjat i dues premses de banasta que servien per acabar d'extreure el most. Enfront d'elles, es troben tres llacs de gran grandària on s'elaboraven vins negres dipositant el raïm en raïms sencers en aquests espais.

Aquestes estructures arqueològiques es completen amb panells en els que es descriu l'ús i la funció de les almàsseres i amb un videomapping que descriu de forma intuïtiva i imaginativa l'elaboració dels vins negres en el segle XVIII en els mateixos llacs sobre els que es projecta la imatge.

El visitant haurà de travessar el camí de Sant Jaume en el carrer Ruavieja per accedir al segon espai expositiu. Es tracta d'un edifici reformat en la part inferior del qual hi havia un celler.

El camí de Sant Jaume i l'hospitalitat

En la planta baixa d'aquest nou espai, la temàtica jacobea serà l'eix descriptiu, però vinculada al producte primordial que s'elaborava en aquest carrer logroñesa: el vi.

Es descriuen els itineraris jacobeos que recorren la Comunitat Autònoma de La Rioja, relacionant el Camí de l'Ebre amb la llegendària història de l'estada de Santiago en La Rioja. L'hospitalitat, que tenia la seva centro en hospitals i monestirs, té un apartat destacat per ser la base de la peregrinació en l'edat mitjana.

Un gran panell corb descriu la relació entre el camí de peregrinació i la cultura de la vinya i del vi. L'art, la llegenda, la tradició oral, la història i el relat es barregen amb una cuidada estètica per mostrar al visitant les relacions que la cultura del vi ha tingut amb l'itinerari jacobeo.

El carrer del vi

El carrer Ruavieja és l'espai amb major número de cellers en la història de la ciutat de Logronyo. Els diferents panells descriuen la seva tipologia i forma d'excavació, construcció i localització en aquesta via des del segle XVIII fins el moment actual.

Aquest carrer ha estat l'origen i el bressol del vi logroñés i alguns personatges de la història local com Juan Delhuyar, Espartero, el marquès de Murrieta i el de Vargas o Ildefons Zubía, entre altres, van tenir celler en aquesta zona del barri antic logroñés.

El documental El Carrer del Vi completa l'espai. En ell, els personatges històrics que han residit en aquest carrer ens conten la vida de la mateixa en diferents moments històrics.

El celler

El pis inferior correspon al celler de l'antic edifici i pot ser que tingués relació amb l'espai de vinificació que el visitant ha conegut en la primera àrea, a l'altre costat del carrer del vi.

El celler en si mateixa ja és un element patrimonial, però per entendre-la en la seva complexitat hem instal·lat els pocs objectes que els nostres avantpassats empraven en la guarda, manipulació i comerç del vi. Objectes museogràfics que pertanyen a la col·lecció del Museu Vivanco de la Cultura del Vi, potser el museu més important del món en el seu àmbit.

Una vegada finalitzat el recorregut per l'exposició el visitant haurà entès la importància del vi en aquesta part de la ciutat de Logronyo i la seva estreta relació amb el camí de Sant Jaume que travessa longitudinalment el seu nucli urbà.