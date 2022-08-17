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2022ko irailean eguneratutako bideak
Egilea: Eroski Consumer | 2022/08/17
Aurten, 2022an, establezimendu asko berriro ireki dira, eta metatuta bidaiatzeko gogoak aukera eman digu webgune honetan erakusten ditugun ibilbideak eguneratzeko.
Gure kolaboratzailea, Alex González, lehen eskuko ibilbideetan dabil, eta bide hauek eguneratu ditugu:
Bide frantsesa - 2022ko urtarrila
Camino Francés por Somport - 2022ko apirila
Euskal Bidea - 2022ko apirila
Iparraldeko bidea - 2022ko maiatza
Bide Primitiboa - 2022ko uztaila
Portugalgo bidea - 2022ko abuztua
Camino Inglés - 2022ko abuztua
Zilarrezko Bidea - 2022ko abuztua
Sanabresko bidea - 2022ko abuztua
San Salvador bidea - 2022ko abuztua
Baztango bidea - 2022ko abuztua
Fisterrari epilogoa – 2022ko abuztua
Camino Catalán por San Juan de la Peña - 2022ko iraila
Halaber, aterpetxe askoren informazioa eguneratzen ari gara, berriak gehituz edo aktibo ez daudenak kenduz. Zeregin horrek denbora gehiago beharko du, aterpetxeetatik jasotako informazioaren mende baikaude, asko baitira! Zuen iruzkinek ere horri buruzko informazioa ematen digute, eta eskertzen dizuegu.
Gogora ekarri nahi dugu Eroski Consumer Done Jakue Bidearen Gidatik ahalik eta informazio praktikoena ematen besterik ez dugula egiten, eta, erromesengandik jasotako iruzkinei esker, informazio garrantzitsu guztia egiazta eta alda dezakegu, bai bidean bai egunez egun.
Mila esker gure web orria jarraitzeagatik, eta espero dugu eskaintzen dugun informazioa erabilgarria izatea.
Guk bideak eguneratzen jarraituko dugu.
Zuek jarraitu iruzkintzen!