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2022ko irailean eguneratutako bideak

Egilea: Eroski Consumer | 2022/08/17

2022ko irailean eguneratutako bideak

Aurten, 2022an, establezimendu asko berriro ireki dira, eta metatuta bidaiatzeko gogoak aukera eman digu webgune honetan erakusten ditugun ibilbideak eguneratzeko.

Gure kolaboratzailea, Alex González, lehen eskuko ibilbideetan dabil, eta bide hauek eguneratu ditugu:

Bide frantsesa - 2022ko urtarrila

Camino Francés por Somport - 2022ko apirila

Euskal Bidea - 2022ko apirila

Iparraldeko bidea - 2022ko maiatza

Bide Primitiboa - 2022ko uztaila

Portugalgo bidea - 2022ko abuztua

Camino Inglés - 2022ko abuztua

Zilarrezko Bidea - 2022ko abuztua

Sanabresko bidea - 2022ko abuztua

San Salvador bidea - 2022ko abuztua

Baztango bidea - 2022ko abuztua

Fisterrari epilogoa – 2022ko abuztua

Camino Catalán por San Juan de la Peña - 2022ko iraila

Halaber, aterpetxe askoren informazioa eguneratzen ari gara, berriak gehituz edo aktibo ez daudenak kenduz. Zeregin horrek denbora gehiago beharko du, aterpetxeetatik jasotako informazioaren mende baikaude, asko baitira! Zuen iruzkinek ere horri buruzko informazioa ematen digute, eta eskertzen dizuegu.

Gogora ekarri nahi dugu Eroski Consumer Done Jakue Bidearen Gidatik ahalik eta informazio praktikoena ematen besterik ez dugula egiten, eta, erromesengandik jasotako iruzkinei esker, informazio garrantzitsu guztia egiazta eta alda dezakegu, bai bidean bai egunez egun.

Mila esker gure web orria jarraitzeagatik, eta espero dugu eskaintzen dugun informazioa erabilgarria izatea.

Guk bideak eguneratzen jarraituko dugu.

Zuek jarraitu iruzkintzen!

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