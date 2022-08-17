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Camins actualitzats Setembre 2022
Per Eroski Consumer | 17/08/2022
Aquest any 2022, la reobertura de molts establiments i les ganes de viatjar acumulades, ens han permès anar actualitzant les rutes que vam mostrar en aquesta web.
El nostre col·laborador Alex González, està recorrent les rutes de primera mà i ja tenim actualitzats els següents camins:
Camí Francès - Gener 2022
Camí Francès per Somport - Abril 2022
Camí Basc - Abril 2022
Camí del Nord - Maig 2022
Camí Primitiu - Juliol 2022
Camí Portuguès - Agost 2022
Camí Anglès - Agost 2022
Via de la Plata - Agost 2022
Camí Sanabrés - Agost 2022
Camí de San Salvador - Agost 2022
Camí Baztanés - Agost 2022
Epíleg a Fisterra – Agost 2022
Camí Català per Sant Joan de la Penya - Setembre 2022
Així mateix, estem actualitzant la informació de molts albergs, afegint nous o llevant els que ja no estan actius. Aquesta tasca ens portarà més temps ja que depenem de la informació rebuda dels albergs i és que són molts! També els vostres comentaris ens aporten informació referent a això i s'agraeixen.
Volem recordar que, des de la Guia del Camí de Santiago Eroski Consumer, només tractem d'oferir informació el més pràctica possible i, gràcies als comentaris rebuts dels pelegrins, podem verificar i modificar tota la informació rellevant a peu del camí i dia a dia.
Gràcies per seguir la nostra web i esperem que la informació que oferim sigui d'utilitat.
Nosaltres continuarem actualitzant els camins.
Vosaltres continueu comentant!