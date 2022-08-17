Caminos actualizados Septiembre 2022

Este año 2022, la reapertura de muchos establecimientos y las ganas de viajar acumuladas, nos han permitido ir actualizando las rutas que mostramos en esta web.

Nuestro colaborador Alex González, está recorriendo las rutas de primera mano y ya tenemos actualizados los siguientes caminos:

Camino Francés - Enero 2022

Camino Francés por Somport - Abril 2022

Camino Vasco - Abril 2022

Camino del Norte - Mayo 2022

Camino Primitivo - Julio 2022

Camino Portugués - Agosto 2022

Camino Inglés - Agosto 2022

Vía de la Plata - Agosto 2022

Camino Sanabrés - Agosto 2022

Camino de San Salvador - Agosto 2022

Camino Baztanés - Agosto 2022

Epílogo a Fisterra – Agosto 2022

Camino Catalán por San Juan de la Peña - Setiembre 2022

Asimismo, estamos actualizando la información de muchos albergues, añadiendo nuevos o quitando los que ya no están activos. Esta tarea nos va a llevar más tiempo ya que dependemos de la información recibida de los albergues ¡y es que son muchos! También vuestros comentarios nos aportan información a este respecto y se agradecen.

Queremos recordar que, desde la Guía del Camino de Santiago Eroski Consumer, sólo tratamos de ofrecer información lo más práctica posible y, gracias a los comentarios recibidos de los peregrinos, podemos verificar y modificar toda la información relevante a pie del camino y día a día.

Gracias por seguir nuestra web y esperamos que la información que ofrecemos sea de utilidad.

Nosotros seguiremos actualizando los caminos.

¡Vosotros seguid comentando!