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2011ko ikerketa - EROSKI CONSUMErek Santiagoko bideko gida eguneratu du
2019/06/18
Joan den 2010eko Santo Santuak Santiagora iritsi ziren eta 272.135 erromes jaso zituzten, Santiagoko Erromesaren Bulegoaren arabera. Zifra horrek aise gainditu zituen 200.000 ibiltari ingururen aurreikuspen optimistenak. Errekor hori, segur aski, ezin izango da gainditu datorren Urte Santua 2021 arte. Oraingoz, 2011. urtean Erromesaren Bulegoak jaso dituen datuak 2009. urtean baino hobeak dira, eta urte bateko zifrarik onenak ditu zenbaketa egiten denetik. Aurtengo urtarriletik apirilera, 18.634 pertsona bildu dira Santiagon, eta 2009an, berriz, 13.253.
Frantziako bideak protagonismo handiena hartu zuen, eta 189.212 erromesek egin zuten ibilbidea 2009an; 2009an, berriz, 113.004 erromesek (% 67 hazi zen). 2010ean, ordea, ibiltarien% 69 izan zen, eta 2009an% 77 aukeratu zen. Hori gertatu zen beste ibilbide batzuek izan zuten oihartzunagatik: portugesa, iparraldeko bidea, zilarraren bidea, primitiboa eta ingelesa.
Iazko Santu Santuaren masifikazioa batez ere Galizian egin zen. Bide Frantseseko erromesen erdiak O Cebreiro, Triacastela eta Sarria herrietatik abiatu ziren, eta gainerako erkidegoek ez zuten horrelako joerarik izan. Nafarroako eta Errioxako aterpetxeen eta, neurri handiagoan, Gaztela eta Leonen ospitaleak eta jabeak bat datoz? iazko udako zifrak, 2009an baino pobreagoak. Masifikazioaren beldurrak eta hainbat urtetan zehar bidea osatzeko nahiak bultzatuta, 2010. urtean Santiagora iritsi zirenen ehuneko bat jada egin zuten 2009an eta aurreko urteetan erromesaldiaren lehen partea egin zutenek.
EROSKI CONSUMErek telefonoz hitz egin du 2011ko otsaila eta maiatza bitartean, erromesen aterpetxeekin, Bide Frantsesean, Orreaga eta Valcarlos eta Santiago arteko zatian. 759 kilometrotan 267 aterpetxe daude, 2010eko otsailean baino 25 ostatu gehiago, hau da, %10eko igoera, Urte Santuari esker. Galizian aterpetxeen sarea% 26 hazi da, Nafarroan eta Errioxan% 7 eta Gaztela eta Leonen% 2. 12.063 lanpostu daude guztira, eta 2010ean 10.645, hau da,% 13 gehiago.
Kilometro bakoitzeko plaza kopurua 14 eta 16 artekoa da. Nafarroak 2.066 kilometro egin zituen 142 kilometrotan (14,5 plaza kilometroko, 2010eko 12,2ren aldean); Errioxak 608 ditu, 63,5 kilometro ditu eta Errioxak 608 kilometro ditu; Errioxak eta Lehoiak, berriz, 397,2 kilometrotan (13,2 plaza, 2010ean), eta Galiziak, berriz, dentsitate handiena eskaintzen jarraitzen du: 3.911 plaza 156,1 kilometrotan (kilometroko 18,9 plaza gehiago 25 arte). 267 aterpetxe, 79 publikoak (% 30), 156 pribatuak (% 58) eta 32 parrokia, ordena erlijiosoak, elkarteak eta abar dira. (% 12). Plaza guztietatik, 4.383 publikoak dira (% 36), 5.520 pribatu (% 46) eta 2.160 parrokia, ordena erlijioso eta abar.
2011ko maiatzean Frantziako Bideko aterpetxe batean lo egiteko batez besteko prezioa 7,1 euro da, 2010ean baino %9 gehiago. Aldeak badaude eta aterpetxe guztiak ekipamendu eta instalazioei dagokienez ezin badira konparatu, batez besteko preziorik altuena Galiziari dagokio: 8,6 euro, eta baxuena Gaztela eta Leoni, 6 euro. Bide Frantsesaren aterpetxe pribatuetan ostatu hartzeko batez besteko kostua 8,3 euro da, 2010ean baino 60 zentimo gehiago, eta aterpetxe publikoak batez beste 5,5 euro kostatzen dira. Hamar aterpetxetik batek, EROSKI CONSUMErek 5 eurotan ezarri duen borondatezko dohaintza bat eskatzen du; batez bestekoa kalkulatzeko, %4 5 euro baino gutxiago kostatzen da; %5ek 5 euro baino gutxiago kobratzen du eta %28k 9 eta 16 euro artean kostatzen da.
Aterpetxeen erdiek urte osoan zehar irekitzen dute edo, Gabonetan, bi aste edo hiru bakarrik ixten dituzte. Praktikan ez da horrela, eta, irekitzeko eta ixteko datak araututa ez daudenez, zenbait ostatu itxi egiten dira azarotik aurrera, erromes gutxi dagoelako edo taldeentzat soilik irekitzen direlako. Aterpetxeen %55ek plaza gordetzeko aukera ematen dute eta dagoeneko ohikoa da, batez ere udan, ohea segurtatzeko aldez aurretik deitzea. Ia establezimendu publiko, parrokial edo erlijioso guztiek ez dute erreserba onartzen, eta erromesek iristeko ordenaren arabera sartzen dira.
Bide Frantsesa egiteak eguneko batez besteko gastua 30 euro balio du, oinarrizko gastuak (publikoak eta pribatuak txandakatuz); gosariak, janaria eta frantsesa. 30 euroko gastu hori jaitsi daiteke aterpetxe publikoetan bakarrik lo eginez gero, ogitartekoa jaten bada edo janaria aterpetxeetan prestatzen bada eta beti eskuz garbitzen bada. Orreagatik Santiagora 30 egunetan irits daiteke eroso; beraz, etapako gastua 900 euro izango litzateke. Kopuru horri etxera joateko eta itzultzeko gastuak eta Santiagon egindakoak gehitu behar zaizkio. Batez besteko gastu osoa 1.050 euro ingurukoa da.
Aterpetxeetan ekipamendu handiagoa. Etengabeko ekimen pribatuaren ondorioz, aterpetxeek eskaintzen dituzten ekipamenduak eta zerbitzuak hobetu egin dira oro har. Aterpetxeen ekipamenduaren artean, garbitegia nabarmentzen da, kasuen %88tan. 267 aterpetxe horietatik 213 garbigailuk dute, 2010ean baino %8 gehiagok. 183 aterpetxek ere badute lehorgailua, iaz baino %8 gehiago. Garbiketarako batez besteko prezioa 3,2 euro da eta lehortzeagatik 2,9 euro. Hamar aterpetxetik lauk ura eta freskagarriak dituzte, eta hamarretik hiruk, kafea. Aterpetxeen herenak banakako armairuak ditu motxilak uzteko edo objektu pertsonalak gordetzeko. Instalazioak ostatatzeko lekua baldin badute, lagungarri izaten dira gelak eta oheak bertatik bertara eramateko, ohituraz, litroetako gauzak uzten baitira. Hobetu beharreko elementu bat litoen altuera da. Normalean, beheko ohearen eta goiko ohearen arteko tartea ez da nahikoa, eta pertsona batek burua goiko oheko koltxoian duela ematen du.
Hamar aterpetxetik seik erromesek erabiltzeko sukalde eta hozkailu bat dute, iazko ehunekoaren antzekoa, eta %7 handitzen dira jatetxeetan edo aterpetxean bazkariak zerbitzatzen dituzten aterpetxeak. 2011n 106 aterpetxe dira. Aterpetxeen %86k, 2010ean baino %6k, bizikletak gordetzeko aukera ematen dute, edo biltegi edo gune itxi batean. Aterpetxeen erdiek telefono publikoa dute instalazioetan, eta %10 aterpetxeak (170), Wi-Fi edo Interneteko konexioa eskaintzen dutenak ordenagailu pribatuen bidez edo txanpon bidezko ordainketa-ekipoen bidez. Galiziaren estaldurarik gabeko landa-eremu askotan, Internetera sartzea Melideren telekomunikazio-enpresa bati esker egin ahal izango da; izan ere, horixe da, hain zuzen ere, Done Jakue bidea zeharkatzen duen Galiziako kontzeju bakoitzean behar den azpiegitura.
Aterpetxea duen herria 5,7 kilometrokoa da. Aterpetxeak 145 herritan daude kokatuta, eta Frantziako Bideko hainbat tokitan daude, bai ibilbide ofizialean, bai Leoneko probintziako hainbat aldetan, bai eta Sabos eta San Xilen artean ere. Ibilbide ofizialaren aterpea duten herrien artean dauden distantzien batez bestekoa (San Xil aukera erreferentziatzat hartu da), erromesak 5,7 kilometroko ostatua aurkitzen duela ezartzen du. Distantzia txikiagoa da 2010ean, lehen ez zegoen herrietan aterpetxeak ireki zirelako: Atarrabia, Mañeru, Moratinos, Orbigo Villares, Valdevantes, Pieros, Lusío, Salceda eta abar.