Investigación 2011 - EROSKI CONSUMER actualiza su guía del Camino de Santiago

El pasado Año Santo 2010 llegaron a Santiago y recibieron la Compostela un total de 272.135 peregrinos, según la Oficina del Peregrino de Santiago. Una cifra que superó con holgura las previsiones más optimistas que se calculaban en torno a 200.000 caminantes. Todo un récord que, probablemente, no podrá superarse hasta la llegada del próximo Año Santo de 2021. De momento, los datos de afluencia que ha registrado la Oficina del Peregrino en lo que llevamos de 2011 son mejores que en 2009, que ostenta las mejores cifras de un año no santo desde que se hace el recuento. De enero a abril de este año ya han recogido la Compostela en Santiago un total de 18.634 personas frente a las 13.253 del mismo periodo de 2009.

El Camino Francés acaparó el mayor protagonismo y fue recorrido por 189.212 peregrinos frente a los 113.004 que lo hicieron en 2009, un aumento del 67%. Sin embargo, mientras que en 2010 fue seguido por el 69% de los caminantes, en 2009 fue la opción escogida por un 77%. Este hecho se debió a la mayor afluencia que registraron otros itinerarios como el Portugués, el Camino del Norte, la Vía de la Plata, el Primitivo y el Inglés.

La masificación del pasado Año Santo se palpó sobre todo en Galicia. La mitad de los peregrinos del Camino Francés partió de las poblaciones lucenses de O Cebreiro, Triacastela y Sarria, de manera que el resto de comunidades no experimentó semejante afluencia. Los hospitaleros y propietarios de albergues de Navarra y La Rioja, en mayor medida, y de Castilla y León coinciden al catalogar de ?flojas? las cifras del pasado verano, más pobres incluso que en 2009. El miedo a la masificación y el deseo de completar el camino a lo largo de varios años hace que un porcentaje de los que llegaron a Santiago en 2010 fueran las personas que ya realizaron la primera parte de la peregrinación en 2009 y en años anteriores.

EROSKI CONSUMER ha contactado por teléfono, entre febrero y mayo de 2011, con los albergues de peregrinos existentes en el Camino Francés en el tramo comprendido entre Roncesvalles y Valcarlos y Santiago de Compostela. A lo largo de los 759 kilómetros hay 267 albergues, 25 alojamientos más que los registrados en febrero de 2010, lo que supone un aumento del 10% gracias al tirón del Año Santo. En Galicia ha aumentado la red de albergues en un 26%, en Navarra y La Rioja un 7% y en Castilla y León un 2%. Todos suman 12.063 plazas frente a las 10.645 de comienzos de 2010, un 13% más.

El número de plazas por kilómetro pasa de las 14 hasta 16. Navarra oferta 2.066 en 142 kilómetros (14,5 plazas por kilómetro frente a 12,2 de 2010); La Rioja dispone de 808 en 63,5 kilómetros (12,7 plazas respecto a 12,2 de 2010); Castilla y León oferta 5.278 en 397,2 kilómetros (13,3 plazas por kilómetro frente a 13,1) y Galicia continúa ofreciendo la mayor densidad: 3.911 plazas en 156,1 kilómetros (aumenta de 18,9 plazas por kilómetro hasta 25). Entre los 267 albergues, 79 son públicos (30%), 156 son privados (58%) y 32 son parroquiales, de órdenes religiosas, asociaciones, etc. (12%). Del conjunto de plazas, 4.383 son públicas (36%), 5.520 privadas (46%) y 2.160 son parroquiales, órdenes religiosas, etc.

El precio medio por dormir en litera en un albergue del Camino Francés en mayo de 2011 es de 7,1 euros, un 9% más que en 2010. Aunque hay diferencias y no pueden compararse todos los albergues en cuanto a equipamiento e instalaciones, el precio medio más alto corresponde a Galicia con 8,6 euros y el más bajo a Castilla y León con 6 euros. El coste medio por alojarse en albergues privados del Camino Francés es de 8,3 euros, también 60 céntimos más que en 2010, y los albergues públicos cuestan una media de 5,5 euros. Uno de cada diez albergues solicita un donativo voluntario, que EROSKI CONSUMER ha establecido en 5 euros para hallar la media; un 4% cuesta menos de 5 euros; un 55% cobra entre 5 y 8 euros y el 28% cuesta entre 9 y 16 euros.

La mitad de los albergues abren durante todo el año o solo cierran un par de semanas o tres durante las fechas navideñas. En la práctica no es así y dado que no están reguladas las fechas de apertura y cierre, algunos alojamientos cierran a partir de noviembre ante la escasa afluencia de peregrinos o solo abren para grupos. El 55% de los albergues permiten la reserva de plaza y ya es común, sobre todo durante el verano, llamar con antelación para asegurarse una cama. Casi todos los establecimientos públicos, parroquiales o religiosos, no permiten la reserva y los peregrinos acceden por orden de llegada.

Realizar el Camino Francés supone un desembolso medio diario de unos 30 euros si se suman los gastos básicos: precio de los albergues (alternando entre públicos y privados); el coste del desayuno, comida y cena (variando dos menús diarios y un solo menú y un bocadillo); gastos de bebida, fruta y algún tentempié para tomar durante la etapa; coste de lavadora y secadora cada cuatro días y los gastos variados como visitas a monumentos e imprevistos. Este gasto de 30 euros puede rebajarse si se duerme solo en albergues públicos, si se come de bocadillo o se prepara la comida en los albergues y se lava siempre a mano. Desde Roncesvalles se puede llegar a Santiago de forma cómoda en 30 días, así que el gasto por etapas ascendería a 900 euros. A esta cifra hay que sumar los gastos de ida y vuelta a casa y los realizados en Santiago. El gasto total medio ronda los 1.050 euros.

Mayor equipamiento en los albergues. La constante iniciativa privada ha supuesto por lo general mejoras en el equipamiento y en los servicios que ofrecen los albergues. Entre el equipamiento de los albergues destaca el lavadero, en un 88% de los casos. De los 267 albergues, un total de 213 tienen lavadora, un 8% más que en 2010. Hasta 183 albergues cuentan con secadora, también un 8% más que el año pasado. El precio medio por lavar es de 3,2 euros y por secar de 2,9 euros. Cuatro de cada diez albergues disponen de una máquina de agua y refrescos y tres de cada diez de café. Un tercio de los albergues tienen taquillas individuales con llave para dejar las mochilas o guardar objetos personales. Si las instalaciones tienen espacio para albergarlas ayudan a descongestionar de enseres las habitaciones y las propias camas, ya que por costumbre se dejan las pertenencias sobre las literas. Un elemento a mejorar es la altura de las literas. Por lo general el espacio entre la cama de abajo y la de arriba no es suficiente y una persona sentada da con la cabeza en el colchón de la cama superior.

Seis de cada diez albergues tienen una cocina y un frigorífico para uso de los peregrinos, similar al porcentaje del año pasado, y aumentan un 7% los albergues que sirven comidas en un establecimiento de la propiedad o en el albergue. En 2011 son 106 albergues. Un 86% de los albergues, un 6% más que en 2010, permiten guardar las bicicletas en el interior o en un almacén o espacio cerrado. La mitad de los albergues tienen un teléfono público en las instalaciones y suben un 10% los albergues (170) que ofrecen Wi-Fi o conexión a Internet por medio de ordenadores privados o de equipos de pago con moneda. Acceder a Internet en muchas zonas rurales sin cobertura de Galicia será posible gracias a una empresa de telecomunicaciones de Melide, que ha desplegado la infraestructura necesaria en cada uno de los concejos gallegos por los que discurre la ruta jacobea más transitada.

Una localidad con albergue cada 5,7 kilómetros. Los albergues están situados en 145 poblaciones y lugares del Camino Francés presentes tanto en el itinerario oficial como en las diversas variantes existentes en la provincia de León y en la opción lucense por Samos y por San Xil. Una media de las distancias que hay entre las poblaciones con albergue del itinerario oficial (se ha tomado como referencia la opción de San Xil) establece que el peregrino encuentra un alojamiento cada 5,7 kilómetros. La distancia es menor en 2010 debido a la apertura de albergues en poblaciones donde antes no había, como Villava, Mañeru, Moratinos, Villares de Órbigo, Valdeviejas, Pieros, Lusío, Salceda, etc.