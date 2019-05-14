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2.000 milioi kilometro: egin zure urratsak
Egilea: Consumer | 2019/05/14
2.000 milioi km-ko erronka, gerratik ihesi dabiltzanekiko elkartasuna
Urtero, milioika pertsonak ihes egin behar izaten dute beren etxeetatik gerraren, gatazka armatuen, erlijio-jazarpenen, etnien, generoaren eta abarren ondorioz. Beren herrialdeetako mugak zeharkatzen dituztenean, errefuxiatu deituko diete, beren etxeetara itzuli arte. Guztien artean, 2.000 milioi kilometro egiten dituzte urtero indarkeriatik ihesi, hori baino gehiago.
Elkartasunean, ACNUrek 2019. urtean oinez ibiltzen diren, korrika egiten duten, bizikletan ibiltzen diren edo igeri egiten duten pertsonen artean kilometro kopuru bera lortzeko erronka proposatzen du.
Kontagailu horren bidez, erronkara elkartu diren pertsona guztiek egindako kilometroak batu egiten dira oinez doazen bitartean. Horiek automatikoki gehi daitezke Strava edo Fitbit bezalako aplikazioekin, edo erabiltzaileak berak eskuz gehi ditzake.
Nola elkartu 3 urratsetan bakarrik? #Muebet Errefuxiatuen alde
Santiago Bideko erromes bakoitzak batez beste 25 kilometro egiten ditu egunean. Urtean 100.000 erromes baino gehiago joaten badira, 55 milioi kilometro baino gehiago egin daitezke, Espainian bakarrik, Santiago bidearen bidez. Laguntzen diguzu?
Errefuxiatuen erronkarekin bat egiteak ez dizu hiru minutu baino gehiago iraungo:
1. Erregistratu 2000milioies.org helbidean minutu bakar batean.
2. Konektatu zure Strava edo Fitbit aplikazioa zure Camino del Camino del camino que tu camino de tu camino, edo gehitu kilometroak eskuz 2000milioi.org
3. Partekatu zure ibilbideak eta lagundu 2.000 milioiko erronka zabaltzen zure sare sozialen bidez. #Muebet Errefuxiatuen alde
? Ondo gogoratzen dut Oskar ezagutu eta gero. Ezin nuen hura burutik kendu, ordea. Imajinatu zuen nola jarraitu zuen bere etxean familia osoarekin sugarretan aurre egiteko sartu zen jende armatu horretatik ihes egiteko. Begiak lausotu egin zitzaizkidan, eta orduan agindu zidaten oinkada bakoitza Oskar-ek emango zuela, errefuxiatuek, inoiz ez baitzioten utziko historia kontatzen? ACNUren Espainiako Batzordeko langile Eva Garridoren testigantza.
Horrez gain, erronkari lotutako lasterketa solidarioak ere kontsulta ditzakezu, bidea baino kilometro gehiago egiten jarraitu, edo errefuxiatuei laguntzeko beste modu batzuk ikusi.