2.000 millones de kilómetros: haz que tus pasos cuenten

Reto 2.000 millones de km, en solidaridad con quienes huyen de la guerra

Cada año, millones de personas tienen que huir de sus hogares a causa de la guerra, los conflictos armados, persecuciones religiosas, étnicas, de género, etc. Cuando cruzan las fronteras de sus países, pasan a ser llamados refugiados hasta que puedan volver a sus casas. Entre todos ellos suman 2.000 millones de kilómetros cada año huyendo de la violencia con poco más que lo puesto.

En solidaridad, ACNUR propone el reto de alcanzar la misma cantidad de kilómetros durante este 2019 entre las personas que caminan, corren, andan en bicicleta o incluso nadan.

A través de este contador, los kilómetros hechos por todas las personas que se han unido al reto se van sumando mientras caminan. Estos pueden añadirse automáticamente con aplicaciones como Strava o Fitbit o añadirse manualmente por el propio usuario.

¿Cómo unirse en solo 3 pasos? #MuévetePorLosRefugiados

Cada peregrino del Camino de Santiago hace una media de 25 kilómetros al día. Si los más de 100.000 peregrinos que terminan cada año el recorrido se suman a la causa, es posible sumar más de 55 millones de kilómetros, solo en España a través del Camino de Santiago. ¿Nos ayudas?

Unirse al reto por los refugiados no te llevará más de tres minutos:

1. Regístrate en 2000millones.org en solo 1 minuto.

2. Conecta tu aplicación Strava o Fitbit para que tus kilómetros del Camino de Santiago se sumen mientras tu caminas, o añade manualmente los kilómetros en 2000millones.org

3. Comparte tus recorridos y ayúdanos a difundir el reto de los 2.000 millones a través de tus redes sociales. #MuévetePorLosRefugiados

?Recuerdo perfectamente aquel entreno después de conocer a Oskar. No podía dejar de pensar en él mientras corría. Imaginaba cómo habría corrido él para escapar de esa gente armada que entró en su casa para prenderla en llamas con toda su familia dentro. Los ojos se me empañaron y entonces me prometí que cada zancada la daría por Oskar, por los refugiados, que nunca dejaría de contar su historia?, testimonio de Eva Garrido, trabajadora del Comité español de ACNUR.

También puedes consultar las carreras solidarias que se han unido al reto y seguir sumando kilómetros más allá del Camino, o ver otras formas de ayudar a los refugiados.