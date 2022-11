2.000 milions de quilòmetres: fes que els teus passos expliquin

Repte 2.000 milions de km, en solidaritat amb els qui fugen de la guerra

Cada any, milions de persones han de fugir de les seves llars a causa de la guerra, els conflictes armats, persecucions religioses, ètniques, de gènere, etc. Quan creuen les fronteres dels seus països, passen a ser anomenats refugiats fins que puguin tornar a les seves cases. Entre tots ells sumen 2.000 milions de quilòmetres cada any fugint de la violència amb poc més que el posat.

En solidaritat, ACNUR proposa el repte d'aconseguir la mateixa quantitat de quilòmetres durant aquest 2019 entre les persones que caminen, corren, caminen amb bicicleta o fins i tot neden.

A través d'aquest comptador, els quilòmetres fets per totes les persones que s'han unit al repte es van sumant mentre caminen. Aquests poden afegir-se automàticament amb aplicacions com Strava o Fitbit o afegir-se manualment pel propi usuari.

Com unir-se en sol 3 passos? #MuévetePorLosRefugiados

Cada pelegrí del Camí de Santiago fa una mitjana de 25 quilòmetres al dia. Si els més de 100.000 pelegrins que acaben cada any el recorregut se sumen a la causa, és possible sumar més de 55 milions de quilòmetres, solament a Espanya a través del Camí de Santiago. Ens ajudes?

Unir-se al repte pels refugiats no et portarà més de tres minuts:

1. Registra't en 2000millones.org en sol 1 minut.

2. Connecta la teva aplicació Strava o Fitbit perquè els teus quilòmetres del Camí de Santiago se sumeixen mentre el teu camines, o afegeix manualment els quilòmetres en 2000millones.org

3. Comparteix els teus recorreguts i ajuda'ns a difondre el repte dels 2.000 milions a través de les teves xarxes socials. #MuévetePorLosRefugiados

?Record perfectament aquell entreno després de conèixer a Oskar. No podia deixar de pensar en ell mentre corria. Imaginava com hauria corregut ell per escapar d'aquesta gent armada que va entrar a la seva casa per prendre-la en flames amb tota la seva família dins. Els ulls se'm van entelar i llavors em vaig prometre que cada gambada la donaria per Oskar, pels refugiats, que mai deixaria d'explicar la seva història?, testimoniatge d'Eva Garrido, treballadora del Comitè espanyol d'ACNUR.

També pots consultar les carreres solidàries que s'han unit al repte i seguir sumant quilòmetres més enllà del Camí, o veure altres formes d'ajudar als refugiats.