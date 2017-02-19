Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Villaviciosako markesaren kalea, 5
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Villaviciosa aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2740
Villaviciosako markesaren kalea, 5
Villaviciosa (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto Valdes
Oharrak: Hotel baten aterpetxe birmoldatua. Geletan telebista, edaritegia eta ile-lehorgailua ditu komunetan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 20
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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