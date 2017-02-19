Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
C/ Marquès de Villaviciosa, 5
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Villaviciosa
Disponible sense connexió
2740
C/ Marquès de Villaviciosa, 5
Villaviciosa (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto Valdés
Observacions: Alberg reconvertit d'un hotel. Conserva a les habitacions televisió, minibar i assecador de pèl en els banys.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots