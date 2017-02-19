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Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Albergue Villaviciosa

Disponible sin conexión
277
18
Albergue Villaviciosa

C/ Marqués de Villaviciosa, 5
Villaviciosa (Asturias)

722512889, 985 89 15 55

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Maria Isabel Mora

Observaciones: Albergue reconvertido de un hotel. Conserva en las habitaciones televisión, secador de pelo en los baños.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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