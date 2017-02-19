Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
C/ Marqués de Villaviciosa, 5
Albergue Villaviciosa
Disponible sin conexión
27718
C/ Marqués de Villaviciosa, 5
Villaviciosa (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Maria Isabel Mora
Observaciones: Albergue reconvertido de un hotel. Conserva en las habitaciones televisión, secador de pelo en los baños.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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