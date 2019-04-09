Portugalgo Bidea
Rúa Pai Crespo, 55 zk.
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Vilavellako Santiago aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
120
Rúa Pai Crespo, 55 zk.
Biribildu
Aterpetxearen jabegoa: jabetza pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tania
Oharrak:
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